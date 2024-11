- Önállóan indul a 2026-os parlamenti választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

választás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;önálló indulás;

2024-11-30 19:01:00 CET

„A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elindul a 2026-os országgyűlési választáson. Szeretnénk mind a 106 választókerületben jelöltet állítani. A cél az, hogy bejussunk a parlamentbe és frakciót alakítsunk” - jelentette be a Facebookon a párt.

Állításuk szerint azokat a kritikusan gondolkodó és cselekvő embereket szeretnék képviselni, akik nem értenek egyet azzal, ha az ország minden problémáját az Orbán-Gyurcsány-Magyar tengelyen képzelik el. A politikához a valóság és a cselekvés irányából közelítenek, nem csak beszélnek arról, hogy mi a rossz - jelezték.

Döme Zsuzsanna társelnök a párt pénteki rendezvényen a Telexnek azt mondta, mivel az MKKP viccpárt, megengedheti magának, hogy komolyan beszéljen és „bevállaljon témákat”, olyanokat, amelyeket a hagyományos politikusok nem mernek. Ilyen példának nevezte, hogy nyíltan támogatták a bevándorlókat a 2015-ös migránsválság idején és felléptek az ezzel kapcsolatos kormányzati plakátkampány ellen is. Kifogásolta azt is, hogy más pártok a Fővárosi Közgyűlésben például a drogpolitikáról sem mondtak érdemben semmit. „Sok minden változott itt az elmúlt tíz évben, húsz évben, mert rájöttünk, hogy valójában húszéves a MKKP, de a hagyományos és klasszikus politikusok gyávák bármilyen elvet is képviselni” – magyarázta.

A legfrissebb közvélemény-kutatások elég különböző népszerűséget mértek a pártnak, ezeket átlagolva nagyjából a parlamenti küszöb környékén jár mostanában.