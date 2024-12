- Gyermekvédelem: ÁSZ-jelentés és KSH-adatsor is cáfolja a helyettes belügyi államtitkárt

KSH;Magyarország;gyermekvédelem;Állami Számvevőszék;államtitkár;Csizi Péter;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-02 10:47:00 CET

A két politikus – mint arról már írtunk – az intézmény bejárata előtt vívott szócsatát, és eközben a helyettes államtitkár több esetben is meglehetősen nagyvonalúan bánt a tényekkel. Csizi Péter többek között arról beszélt, hogy folyamatosan javul a gyermekvédelem helyzete, intézményfelújításra például idén 2,1 milliárd forintot költ a kormány, 2022-től összesen 8,5 milliárd forintot fordítottak erre a célra. Csakhogy ezt a „javulást” még az Állami Számvevőszék (ÁSZ) sem tartja elégségesnek. A november 7-én megjelent jelentésében – amelyben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítása alá tartozó 32 gyermekvédelmi intézményből 18-at vizsgált – azt állapította meg, hogy az intézmények nem tervezhettek beruházási, felújítási feladatokat, mert nem volt erre forrás. A legszükségesebb beszerzéseket más célokra félretett megtakarításokból kellett megoldaniuk ez viszont veszélyeztette az eszközvagyon pótlását, feladatuk megfelelő színvonalú ellátását.

Egy múlt csütörtökön közzétett ombudsmani jelentés is hasonló problémákat tárt fel. A Zala megyei Boglárka Lakásotthonról azt írták, hogy az épületet az „elhasználódás” jellemzi, a szigetelés hiánya miatt hideg van a szobákban, a kert is rendezetlen, de a megoldáshoz nincsenek anyagi források. „A hiányos tárgyi körülményei alkalmasak arra, hogy az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő súlyos visszásságot okozzanak”. A jelentés kitér arra is, hogy hasonló hiányosságok jellemeznek más gyermekotthonokat, lakásotthonokat is.

Nem csak a fejlesztési forrásokról közölt ellentmondásos adatokat pénteken Csizi Péter. Arról is beszélt, hogy folyamatosan emelkedik a nevelőszülők létszáma, és a rendszerben élő gyerekek 70 százaléka nem intézményben, hanem nevelőszülőknél él.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – a helyettes államtitkár állításával szemben – a nevelőszülők száma nem emelkedik. 2021-ben 5863-at, 2022-ben 5909-et, 2023-ban 5811-at tartott nyilván a rendszer. 2024-es adat még nincs, de a gyermekvédelemben kötelezővé tett kifogástalan életvitelt vizsgáló eljárás miatt a legutolsó – augusztusi – információk alapján 113-an biztosan távoztak a pályáról. Abban nem tévedett az államtitkár, hogy a gondozott gyerekek 70 százaléka nem intézményben, hanem nevelőszülőknél élt korábban. Csakhogy a múlt évre ez az arány, ha nem is sokkal, de 70 százalék alá süllyedt. Tavaly 23 215 kiskorúról gondoskodott az állam, 68,5 százalékuk, 15922 gyerek élt nevelőszülővel, 7293-an pedig intézményben laktak.