- Lázár János abból a batidai vadászkastélyból kívánt boldog adventet, amelyet korábban simán letagadott, azt mondta, semmi köze hozzá

2024-12-01 16:00:00 CET

„Nekem ők a világ közepe. Ma mi is meggyújtjuk az első gyertyát – együtt a várakozás is ünnep. Boldog adventet kívánunk mindenkinek!” - írta egy vasárnapi Facebook-posztjában az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János mindehhez egy olyan fényképet csatolt, amely a batidai vadászkastélyban készült. A Telex kérdésére a tárca sajtóosztálya megerősítette, hogy a fotó valóban az épületben készült. „A vadászház egy olyan cég kereskedelmi szálláshelye, amely cégben Lázár Jánosnak is tulajdonrésze van, amint az a vagyonnyilatkozatában is szerepel. A karácsonyi-adventi tematikájú fotózáshoz így ő is igénybe veheti a helyszínt” - fogalmazott a minisztérium. Lázár János 2021-ben 57 millió forintért vásárolt földet Hódmezővásárhely külterületén, közel ahhoz a batidai vadászkastélyhoz, amelyben résztulajdonnal rendelkezik, és amelyből eddig 58 millió forint osztalékot vett ki. A Grosswiese Zrt. - amelyben a politikus tulajdonos - 240 millió forintos bevételt ért el, amelyből 123 millió forint volt a nyereség. Az építési és közlekedési miniszter a cégben korábbi 8 százalékos tulajdonrészét 40 százalékra növelte.

Amikor 2018-ban megjelentek az első felvételek a batidai kastélyról, akkor a fideszes politikus tagadta, hogy bármi köze lenne az épülethez. Ez azért volt meglehetősen hiheetetlen, mert Hódmezővásárhelyhez tartozó Batida tanyavilágából látványosan kiemelkedő kastélyt már akkor is Lázár János vagy a valamelyik családtagja birtokában lévő földek vették körül, a a hivatalosan Nagyréti Vendégház nevet viselő épületkomplexumhoz gyakorlatilag csak az édesanyja engedélyével lehetet eljutni. A kastély egyébként papíron először Kulik Jenő hódmezővásárhelyi ügyvédé volt, ő 2015-ben vette meg a területet egy vadásztársaságtól, ő kezdte el építtetni is a hatalmas házat úgy, hogy hódmezővásárhelyi források szerint korábban nem volt olyan látható vagyona. Elég jó viszonyban lehet Lázár Jánossal, akivel még a hódmezővásárhelyi városházán dolgozott együtt, később pedig rendszeresen adott jogi tanácsokat Lázár Jánosnak, de az akkor 2018-ban Lázár János vezette Miniszterelnökség is szerződött vele.

2024 szeptemberében látott napvilágot, hogy a batidai kastélyhoz vezető utat hárommilliárd forint közpénzből újítják fel.