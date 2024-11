- Repülő fogsor, pedofilügy, szégyen és penészes fürdőszobák – Így próbált bejutni Magyar Péter a bicskei gyermekotthonba

gyermekvédelem;

2024-11-29 18:02:00 CET

Magához vágom a fogsorom! – jelentette ki egy idős asszony péntek reggel Bicskén, amikor meglátta a pedofilügyről ismert Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon kapujában Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét. A nő biztosította a politikust arról is, hogy legszívesebben megverné. Atrocitás végül nem történt, a megjelent Tisza-hívek is visszafogottan reagáltak a vehemens, vélhetően kormánypárti tüntető fellépésére.

Ahogy az idős nő, úgy az államapparátus képviselői sem részesítették barátságos fogadtatásban az országjárásán gyermekvédelmi intézményeket felkereső, ezúttal Bicskére érkező Magyar Pétert. Ami persze az előzmények ismeretében váratlannak cseppet sem mondható.

A Tisza Párt elnökét a közelmúltban EP-képviselőként beengedték egy miskolci gyerekotthonba: bejárása során elképesztő állapotokat látott, a lepusztult, beázott, penészes, agyonhasznált fürdőről nyilvánosságra hozott fényképei országos visszhangot váltottak ki. Ahogy az is, az intézményben vitába keveredett egy vezetővel, mert nem akarták a hátsó kijáraton kiengedni, csak a főbejáraton, ahol véletlenül épp a látogatása idején gyűltek össze Tisza-ellenes tüntetők. A benti párbeszédről hangfelvétel készült, amiből kiderül, vita volt, de az – a kormánypropaganda állításával szemben – kicsit sem fajult el. Ennek ellenére a Magyar Péter fogadására pénteken Bicskére vezényelt Csizi Péter, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára épp azzal nyitott, hogy Magyar Péter vállalhatatlanul viselkedett Miskolcon.

– Ön úgy beszélt a kolléganőinkkel, ahogy nem beszélünk – vádolta Csizi Péter az intézmény vaskapuja előtt a mellette álló Magyar Pétert, akit a kormányzat az ország összes gyermekotthonából, így a bicskeiből is kitiltott.

– Államtitkár úr, ez hazugság! – vágott közbe a Tisza Párt elnöke, de az államtitkár csak mondta a magáét.

– Ön úgy beszélt a gyermekvédelemben dolgozókkal, ahogy nem beszélünk!

– Gyerekekkel bánunk úgy? Penészes fürdőszobában? Kegyelmet adunk pedofil bűnelkövetőknek? – lendült támadásba Magyar Péter.

– Ön megfenyegette a kollégákat!

– Tényleg? Játsszuk le azt a hangfelvételt, amit illegálisan készítettek!

A vita hasonló színvonalon folytatódott majd egy órán át, amelybe rövid időre bekapcsolódott Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője is. Az adok-kapok közben szóba került a gyermekotthon körül gyűrűző pedofilügy és az elnöki kegyelmi botrány is. Magyar Péter felhozta, hogy bár a pedofilügyben elítélték az egyik nevelőt, Kunstár Bélát is, ő később egy államilag támogatott táborban tarthatott napközis foglalkozásokat gyerekeknek. A Tisza Párt elnöke követelte, hogy ne tüntessen ki, ne részesítsen kegyelemben pedofilokat az Orbán-kormány, inkább a gyermekotthonokat újítsa fel, az intézményekben dolgozók bérét pedig emelje meg. Csizi Péter a pedofilügy kapcsán jelezte, hogy „nem is ért egyet a kegyelemmel”, de egyetértett azzal, ki kell szűrni azt, aki a gyermekvédelemben dolgozik és veszélyes a gyerekekre. A vita végén a bicskei otthon igazgatója átvette azokat az ajándékokat, amiket Magyar Péter hozott a gyerekeknek.

– Szégyellje magát! – búcsúzott Magyar Péter a helyettes államtitkártól.

– Szégyellje magát! – köszönt el a helyettes államtitkár Magyar Pétertől.

Az RTL Házon kívül című műsorában 2016. október 5-én vetítették azt a riportot, amelyben a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon két volt volt lakója, Pop Mert Julián és Illés Levente arcát és a nevét vállalva számolt be arról, hogy az igazgató, Vásárhelyi János szexuálisan zaklatta őket. 2016. szeptember 6-án a gyermekotthon egyik korábbi gondozottja – egyike azoknak, akik 2011-ben vallomást tettek az igazgató ellen – a vonat elé vetette magát. 2016. szeptember 7-én Pop Mert Julián Budapesten feljelentést tett az ügyben, amelyben Vásárhelyi Jánost végül nyolc év fegyházra ítélték. (Vásárhelyi János ellen hasonló ügyben 2011-ben indult nyomozás, de azt bűncselekmény hiányában lezárták.)

Az ügyben két eljárás indult. Vásárhelyi Jánost az elsőben ítélték 8 év fegyházra pedofília miatt, de indult egy másik büntetőügy is kényszerítésért és vesztegetésért az igazgató, illetve a 2023-ban Novák Katalin által elnöki kegyelemben részesített igazgatóhelyettes, Kónya Endre ellen. Ebben az igazgatót 2 év 3 hónapra, az igazgatóhelyettest pedig 3 év év 4 hónapra ítélték. Novák Katalin 2024. február 10-én lemondott a Kónya Endrének adott elnöki kegyelem miatt, ráadásul kiderült, hogy az egyik nevelőt, Kunstár Bélát másodrendű vádlottként ugyanúgy elítélték pedofíliáért, mint Vásárhelyi Jánost, de ő megúszta a letöltendő börtönbüntetést, mert együttműködő volt. Elítélése után Kunstár Béla még tarthatott foglalkozásokat egy Miniszterelnökség által támogatott táborban a felfüggesztett börtönbüntetésének próbaideje alatt.