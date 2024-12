- Nem engedték be Magyar Pétert a cégénydányádi gyermekotthonba

gyermekotthon;Cégénydányád;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-01 18:29:00 CET

Nem engedték be a Tisza Párt elnökét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Cégénydányádon található zárt lakásotthonokba, ahonnan jelenleg 12 kiskorú van szökésben - derül ki az ellenzéki párt lapunknak is elküldött közleményéből.

E szerint Magyar Péter advent első vasárnapján a tiszakóródi adomány átadást követően európai parlamenti képviselőként megkísérelt bejutni a cégénydányádi lakásotthonokba, de az ott dolgozók felsőbb utasításra hivatkozva elutasították. Az egyik 12 férőhelyes lakásotthon jelenleg üresen áll, mivel az ott dolgozók elmondása szerint 12 gyermek szökésben van. Hivatalosan senki sem mert nyilatkozni, egyikük azonban megjegyezte, hogy úgy érzik magukat, mintha a Rákosi-korszakban élnének, mert mindenki meg van félemlítve. A másik láthatóan lepusztult állapotban lévő, lelakatolt bejáratú lakásotthonban jelenleg 12 fiatal él. A dolgozók Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató utasítására nem akarták átvenni a civilek által felajánlott mikuláscsomagokat, ám végül hosszas telefonálás után bevitték azokat az épületbe. Az ellenzéki párt kommentára szerint mindez 2024-ben valahol Európában, „a magát gyermek- és családbarátnak hazudó” Orbán-kormány 14. évében, advent első vasárnapján történik.

A Tisza Párt elnöke - aki egyben európai parlamenti képviselő - országjárása során több gyermekotthont kívánt meglátogatni az elmúlt hetekben, hogy felmérje azok állapotát és beszámoljon a tapasztaltakról. Miskolcon sikerült bejutnia egy intézménybe, ahol fotókat tett közzé a vizesblokk állapotáról.

Ezt követően azonban a nyírszőlősi gyermekotthonba már nem engedték be, ráadásul kitiltották a magyarországi egészségügyi, szociális és oktatási intézményből Magyarországon. A bicskei gyermekotthonba nem is mehetett be, azonban kapott egy ígéretet, hogy a kitiltása ellenére kedden meglátogathatja az egyik pécsi intézményt.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára közölte, hogy Magyar Péter látogatásaira a jövőben nem tartanak igényt, és nem biztosítanak rá lehetőséget. Fülöp Attila szerint az európai parlamenti képviselőknek nincs joguk ilyen intézményekbe belépni, mivel azok működtetése tagállami hatáskörbe tartozik. Magyar Péter ezzel szemben hivatkozott az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló törvényre, amely szerint az állami szervek kötelesek a képviselőknek a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. Úgy véli, az államtitkárnak nincs joga megtiltani számára a belépést ezen intézményekbe.