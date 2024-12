- Rogán Antal a digitális állampolgárságról: A magyar adatvédelem erős, ettől nem kell félni

Rogán Antal;gazdasági bizottság;Airbnb;Csárdi Antal;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Gelencsér Ferenc;digitális állampolgárság ;

2024-12-02 14:26:00 CET

Hétfő reggel tartották Rogán Antal éves meghallgatását az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter részletesen beszámolt a digitális állampolgárságról, valamint kitért az autópálya-koncesszióra és az Airbnb-re is. A momentumos Gelencsér Ferenc pedig a saját lelki békéje érdekében inkább kivonult az ülésről - írja az Index.

Rogán Antal a Digitális Állampolgárság Programról (DÁP) úgy fogalmazott, hogy az a biztonság egy új szintjét jelenti. Elmondta, hogy az Ügyfélkapu is változik, jön az Ügyfélkapu+, de ennél szerinte egyszerűbb, kényelmesebb és bizonyos értelemben biztonságosabb megoldás is a digitális állampolgárság. Kifejtette, hogy ezen a hétvégén átlépte a félmilliót azoknak a száma, akik letöltötték az alkalmazást és elindították a folyamatot. A miniszter reálisnak tartja, hogy elérje a 4 milliót a digitális állampolgárok száma 2026 végére.

Rogán Antal szerint jövőre hatályba lépnek azok a szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy az azonosítás a DÁP alkalmazással ne csak a rendőröknél, hanem például a közszolgáltatóknál, a bankoknál és az állami szerveknél is megtörténhessen. A 2025-re kitűzött célok között szerepel, hogy elérhető legyen az elektronikus aláírás szolgáltatást a DÁP alkalmazásban. Beszámolója után az ellenzéki képviselőknek lehetőségük volt kérdezni a minisztert. Az LMP-ből kiszálló Csárdi Antal a többi közt arról kérdezett, hogy mit gondol a miniszter az Airbnb tiltásáról. Rogán válaszában elmondta: az Airbnb-t tiltani azért lenne botor dolog, mert akkor az feketén létezne tovább, de szabályozni kell. Hozzátette, az állam erre adott lehetőséget az önkormányzatoknak, ezzel nem sokan éltek.

A digitális állampolgárság lényege, hogy a jövőben a legtöbb ügyintézést ezen keresztül lehet majd elindítani, nem kell majd magunknál hordanunk okmányainkat sem. A nagyszabású digitalizációval kapcsolatban azonban adatvédelmi aggályok is felmerülnek, és azt sem tudni még, hogy mennyire lesz megbízható a szolgáltatás. Rogán az ellenzék kérdésére azzal érvelt, hogy a DÁP egyszerűbb és biztonságosabb is az Ügyfélkapu+-nál, és csak olyan adatokat tartalmaz, amelyek eddig is szerepeltek az állami nyilvántartásokban.

A hvg.hu szerint Csárdi Antal erre visszatérve még arról beszélt: a gondja nem azzal van, hogy a hétköznapi használatban ki láthatja az adatokat, hanem azzal, hogy ki tárolja azokat. Rogán Antal azt válaszolta neki:

A magyar adatvédelem erős, ettől nem kell félni.

A momentumos Gelencsér Ferenc is szót kapott az ülésen, de kérdések helyett azt vetette fel, hogy „kicsit naiv gondolat” az ellenzéki társaitól szakmai vitába bocsátkozni a propagandaminiszterrel. Az Index tudósítása szerint