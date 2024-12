autizmus;Presser Gábor;Rácz Zoltán;Fejérvári Zoltán;

Autizmussal élő családok támogatására tartanak jótékonysági koncertet december 8-án a Zeneakadémián. A Világom Alapítvány javára szervezett koncerten mások mellett Presser Gábor, Rácz Zoltán és az Amadinda Ütőegyüttes is színpadra lép. Magyarországon hozzávetőlegesen százezren érintettek az autizmus valamilyen formájával, közvetlen hozzátartozóikkal együtt csaknem félmillió ember szenvedi meg ezt a súlyos, esetenként életveszélyes helyzetet - közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, a problémakezelés hazai elégtelensége miatt családok ezrei élnek súlyos, alig elviselhető körülmények közt. A Világom Alapítvány a koncerttel négy érintett családnak segít. Az esten fellép a Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Fejérvári Zoltán is, aki érintett a témában. A zenész októberben írt egy hosszú Facebook-posztot arról, hogy veszélyt jelentő autista nagykamasz gyermekét semmilyen hazai intézmény nem fogadja be. A pszichés beteg Fejérvári Zoltán állítása szerint „néha kedves (akkor nagyon), de túlnyomórészt súlyosan bántalmazó”. – Nincs intézmény. Ami volna, nem fogadja. A szülő és a kistestvér belehalhat. Nem lesz felelős – írta akkori posztjában. A Világom Alapítvány azért jött létre, hogy négy család négy középsúlyos értelmi sérült, autizmussal élő gyermeke biztonságot nyújtó környezetben élhessen. Célja, hogy értelmi sérült, autizmussal élő fiataloknak és családjaiknak nyújtson segítséget nappali ellátó intézmény, a későbbiekben pedig támogatott lakhatás létrehozása és fenntartása által.