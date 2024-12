- Ütközőnek „futott” egy vonat a Keleti pályaudvaron, ketten megsérültek

közlekedés;MÁV;tömegközlekedés;Keleti pályaudvar;ütközés;vonatbaleset;

2024-12-02 16:52:00 CET

Nekiment a vágány végi ütközőnek a Keleti pályaudvarra befutó, Miskolcról érkező Tokaj Intercity hétfőn, számolt be róla a Mávinform a Facebookon.

Azt írták, a vonat délután negyed négy körül a Keleti pályaudvarra érkezéskor "kis sebességgel" nekifutott a vágány végi ütközőbaknak. Hozzátették: a vonaton tartózkodók közül többen elestek, jelenlegi információk szerint két utas megsérült. A baleset körülményeit vizsgálják.

A Mávinform szerint a helyszínelés a Keleti pályaudvar vonatforgalmában fennakadást nem okoz.

"Már lassan ment a vonat, és egyszer csak csatt, minden kocsi összezördült. Egy kisgyerekre ráesett az anyukája, rá pedig valaki más borult"

– mondta egy Budapestre dolgozni érkező utas a hvg.hu-nak.

A szemtanú arról számolt be, hogy látott egy vérző utast is, akinek feltehetően eltört az orra. Azt írják, a sérülthöz mentő érkezett, a baleset helyszínén megjelent a rendőrség is.