- Csak az számít hányan ismerik fel – 126 millióból épített megafonos karriert Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció újdonsült szóvivője

2024-12-05 05:30:00 CET

Megafonos karrierje alatt körülbelül 370 videót készített Ibolya Csenge a Fidesz-frakció újdonsült szóvivője, amelyre 2023 és 2024 között 126 millió forintot költöttek – tudtuk meg Lévai Richárd marketingspecialistától.

Mint arról beszámoltunk, november közepén jelentették be, hogy új szóvivővel „erősít a Fidesz-frakció”: a kormánypropagandát visszhangzó Megafonból ismert Ibolya Csengével. A fiatal nő 2017-ben igazolt az állami tévéhez, ahol az M1 Híradójának tudósítójaként, és az angol nyelvű híradó műsorvezetőjeként dolgozott. Karrierjét ezután a Megafonnál a folytatta (de feltűnt a „jobboldali Partizánban” a Patriótában is). Azt nem tudni, hogy a 126 millió forintos reklámköltéseket pontosan ki finanszírozta, a Megafon az ezt firtató kérdésekre rendszerint azt válaszolja: jobboldali vállalkozók magánadományaiból működnek.

Lévai Richárd szerint arra többször láttunk példát, hogy a politika vagy akár magáncégek is előszeretettel „csinálnak” szóvivőt televíziós műsorvezetőkből, újságírókból. – Az, hogy jelenleg egy online influenszerről beszélünk, azt is jelenti, hogy átalakulóban van a világ, és online környezetben is képesek elérni olyan nézettséget, mint egy televíziós műsorvezető. Azt most tegyük félre, hogy ezt organikusan vagy fizetett hirdetések útján éri el, mert ebben az esetben csak az számít hányan ismerik fel. Ráadásul Ibolya Csenge beágyazódott a Fidesz célközönségébe, hitelesebben tudja támogatni a kommunikációs célokat – mondta lapunknak a szakértő.

Az biztos, hogy az új szóvivő megafonos tartalmai tökéletesen illeszkednek a Fidesz kommunikációs irányvonalába. Az utóbbi időben főleg Magyar Péterrel kapcsolatos videókat gyártott. Ezekben hangsúlyos szerepet kapott a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit Hajdú Péternek adott interjúja, amiben arról beszélt, hogy lényegében bántalmazó kapcsolatban élt Magyarral. Az egykori influenszer tartalmai egyébként gyakran a külpolitika körül forogtak, kedvelt témája volt a migráció, a „klímahiszti”, és az LMBTQ, woke lobbi.

Lévai Richárd szerint abban, hogy miért pont őt választották, csak találgatni lehet. De – mint a marketingszakértő jelezte – nem lepné meg, ha a mostani poszt ez teszt lenne, egy későbbi, komolyabb pozícióra. – Azt világosan látjuk a felmérésekből, hogy a kormánypárt egyre messzebb került a fiataloktól. Ráadásul a fiatal káderekből is hiány van, női politikus is ritkább. Ezek miatt is jó választásnak tűnik az egykori megafonos, akinek ráadásul van kommunikációs tapasztalata is – fogalmazott a Népszavának a szakértő.