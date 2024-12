- Javult a környező államok átlagához viszonyított benzinárelőnyünk, de a dízel változatlanul a szomszédok átlaga körül jár

benzin;

2024-12-03 10:09:00 CET

Novemberben kissé javult a környező államok átlagához viszonyított benzinárelőnyünk – számítottuk ki a KSH által is használt uniós és nemzetközi adatbázisok alapján. Így, a múlt hét hétfői állapot szerint, novemberben, a hazai benzinár 5, a gázolajé pedig 1 forinttal múlhatta alul a környező államok Ukrajna nélkül számolt átlagát. (A november végi tört hét adatait is tartalmazó KSH-számítás pénteken várható, de a hivatal heti és havi összesítései eddig lapunk előzetes becslésétől nem mutattak érdemi eltérést.)

Bár benzinárelőnyünk egy forinttal kedvezőbb az októberi adatnál, május és augusztus között, minden hónapban álltunk ennél már jobban is.

A benzinénél hagyományosan kedvezőtlenebb helyzetű dízelárunk május óta nagyjából megfelel a környező államok szintjének. Így az érték plusz 2 és mínusz 3 forint között mozgott. Igaz, előbbi, júniusi adat – pontosabban az utolsó hét 4 forintos benzinártöbblete - miatt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már „behívatta” és leteremtette a hazai olajipar képviselőit. Változatlan kormányzati elvárás ugyanis, hogy a hazai üzemanyagárak KSH által számított havi átlaga ne érje el a környező államokét. Bár az a propagandaállítás, hogy az üzemanyag árcsökkenés a kormánynak köszönhető, valótlan, tény, hogy az év második felében a korábbi évekhez képest a környező államokéhoz viszonyított benzin- és dízelárhátrányunk jobbára -előnybe fordult.

Némiképp üröm az örömben, hogy november utolsó, teljes hetében, mindkét üzemanyagfajta átlagára magasabbra jött ki a szomszédok átlagánál. A benzin esetében ez 1, míg a gázolajnál 2 forint. Ugyanakkor, a megelőző hetek, jóval kedvezőbb adatai, a havi átlagot már árelőnnyé tornászták.

Míg a hazai benzinár átlaga a múlt hónapban 607 forintra rúgott, addig a környező államok átlaga 612 forintot tett ki. Ez Magyarországon 1,7, a szomszédoknál pedig 2 százalékos drágulás.

Dízelünk átlaga az év 11. havában 621 forintra jött ki, ami 3 százalékkal haladja meg az októberi szintet. A környező országok átlaga 622 forint, ami 2,8 százalékos drágulás.

A KSH által a felmérésbe bevont, környező államokat is tartalmazó, hetes listán, a hazai benzinár, novemberben, Románia után, a 2. legalacsonyabbnak számított. E tekintetben, októberhez képest, a szlovéneket megelőzve, egy helyet javítottunk. A listát „vezető” szerbek literenként átlag 23 forinttal drágábbak. Dízelárunk ugyanakkor, az előző hónaphoz képest, a hetes listán, a harmadik legalacsonyabb helyzetéből pont középre került. Így, a szlovákok és a románok után immár a horvátok is olcsóbbak. A legdrágábbak itt is a szerbek, ahol literenként 58 forinttal kérnek többet a termékért.

Folytatódik az árcsökkenés Keddtől, szombathoz hasonlóan, 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára - tette közzé a Holtankoljak.hu. Ha ezt a töltőállomásokon is érvényesítik, úgy a 95-ös 616, a dízel pedig 630 forintba kerülhet a kutakon, literenként. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára tegnap 72 dollár körül járt, ami felülről közelít a szeptember óta már négyszer is megérintett, 70 dolláros szinthez. Ezalatt Magyarországon a benzin nagykereskedelmi ára 18, a gázolajé pedig 31 forinttal nőtt. Bár felmérésünk szerint a kútárváltozások rendszeresen eltérnek a nagykereskedelmiektől, az elmúlt két hónap e tekintetben nagy változást nem hozott.