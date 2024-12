- Veszélyben van a Nemzetközi Büntetőbíróság az intézmény elnöke szerint

veszély;Benjamin Netanjahu;elfogatóparancs;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2024-12-02 18:05:00 CET

A Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) érő fenyegetések az ENSZ egyes állandó tagjainak részéről „az intézmény létét veszélyeztetik” – jelentette ki Tomoko Akane, az intézmény elnöke hétfőn Hágában. Szerinte a bíróságot olyan támadások érték, amelyek aláássák legitimitását, igazságszolgáltatási képességét, valamint a nemzetközi jognak és az alapvető jogoknak az érvényesülését.

Az ICC-t az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy állandó tagja „drákói” gazdasági szankciókkal fenyegeti, mintha egy terrorista szervezet lenne

- mondta az elnök. Ezek az intézkedések aláássák a bíróság intézkedéseit, működését, sőt a létét veszélyeztetik – húzta alá. Arról is beszélt, hogy a bíróság határozottan elutasít minden olyan kísérletet, amely függetlenségének és pártatlanságának befolyásolására irányul.

Majd világossá tette, hogy a bíróság csak a törvényt tartja és tartatja be, minden körülmények között. A Nemzetközi Büntetőbíróságot megalapító Római Statútum részes államok közgyűlésének elnöke, Paivi Kaukoranta elengedhetetlennek nevezte a bíróság működését az igazságosság, az elszámoltathatóság és az emberi méltóság védelme szempontjából.

„Közös felelősségünk, hogy támogassuk a Nemzetközi Büntetőbíróságot, biztosítsuk ellenállóképességét és sikerét, mint a globális béke és biztonság sarokkövét”

– fogalmazott. Karim Khan, az ICC főügyésze a közgyűlés egyhetes ülésének megnyitóján mondott beszédében pedig kiemelte: az emberiség „példátlan kihívásokkal néz szembe”, és emiatt a nemzeteknek példátlan elvárásaik vannak a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben.

Az ICC november végén elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és korábbi védelmi miniszere, Joáv Galant ellen emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Ezt követően a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője közölte: "az Egyesült Államok alapjában véve elutasítja a magas rangú izraeli tisztségviselők elfogatásáról szóló bírósági döntést".

Egyes republikánusok már szankciók kiszabását is kérték az ítélet miatt a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Korábban Orbán Viktor is kiállt Benjamin Netanjahu mellett: a kormányfő meg is hívta Budapestre az izraeli miniszterelnököt, leszögezve, hogy Magyarországon nem fogják letartóztatni.