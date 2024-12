- Szexvideót is bevethetnek Magyar Péter ellen, csak azt üzenné, hogy a Tisza Párt elnöke legény a talpán

Videó;interjú;szex;lejáratás;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-03 16:58:00 CET

A szakértő szerint Magyar Péter a saját kárán tanulja meg, hogy gyakorlatilag senkiben sem szabad bíznia a legközvetlenebb hozzátartozóin túl, ami elképesztő nyomást jelenthet számára. A nyilvánosságra kerülő beszélgetések célja a Fidesz szavazótáborának megszólítása, hogy minél kevesebben pártoljanak át a Tiszához. Ezek a felvételek imázsromboló hatást gyakorolnak, és azt próbálják megértetni a kormánypárti szavazókkal, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége katasztrófához vezetne, mondván, annyira megbízhatatlan karakter, hogy nem lenne szabad rábízni az ország irányítását. Ráadásul egyelőre csak a felvezetésnél tartunk. Magyar Péternek a mostaninál is durvább lejárató kampányra kell készülnie, amelyben valamiféle szexvideó bevetése sem zárható ki.

Részlet a videóinterjúból:

Az esetleges videókra ugyan a mesterséges intelligencia korában joggal rávágható, hogy deepfake, az ellenzéki politikusnak mégis alapvető érdeke a továbbiakban is, hogy a kormányzat számára kellemetlen témákhoz ragaszkodjon, ne pedig a róla készült (vagy hamisított) felvételekről legyen szó. Nagy Attila Tibor szerint a gyermekotthonok témáját ügyesen karolta fel a Tisza elnöke, hiszen például a miskolci gyermekotthon vizesblokkjáról készített fényképek többet mondanak sok-sok beszédnél. Az ellenzéki politikus kitiltásával lényegében a kormány azt ismeri be, hogy titkolnivalója van. A tájékozódás korlátozásával kapcsolatos kommunikációs nehézségeket is inkább bevállalja, mint hogy újabb képek kerüljenek ki ezekből az intézményekből.