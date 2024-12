- Nem lesznek kötelezőek egyes szűrővizsgálatok 2025-től, hiába volt rá törvénymódosítás

egészségügy;szűrővizsgálat;Belügyminisztérium;

2024-12-03 08:25:00 CET

2025-től továbbra is csak önkéntes szűrések lesznek, semmilyen kötelező szűrés bevezetéséről nincs döntés - közölte a Belügyminisztérium a 24.hu érdeklődésére.

A portál emlékeztet, hogy a kabinet az önkormányzati és európai parlamenti választások másnapján, egy salátatörvénybe rejtve terjesztette elő azon elképzelését, miszerint több szűrővizsgálatot is kötelezővé tennének. A korábbi koncepció szerint a 25 és 65 év közötti nők háromévenkénti méhnyakrákszűrését, a 45–65 év közötti nők kétévenkénti emlőszűrését, az 50–70 év közötti férfiak és nők vastagbélrákszűrését, valamint az 50–70 év közötti férfiak és nők vastagbélrákszűrését írták volna elő.

A beszámolóból az is kiderült, hogy egy olyan elképzlésen dolgozik a tárca, amely szerint a szűréseken való részvétel továbbra is önkéntes lenne. Mint arról korábban mi is hírt adtunk, egy tavaly nyári kutatás szerint noha a magyarok több mint fele fél, hogy daganatos betegsége lesz, csak ötödük érzi úgy: mindent megtesz a megelőzés érdekében.