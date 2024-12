- Nem áll túl jól Magyarország a betárolt földgázzal

földgáz;Magyarország;tárolás;október;2024;

A magyarországi földgáztárolók jelenlegi, decemberi töltöttsége körülbelül négyötödnyi, ami mintegy 5,5 milliárd köbméternek felel meg – számítottuk ki a Gas Infrastructure Europe (GIE) nevű uniós adatbázis alapján. Az arány a nyilvántartott és érdemi értékeket is közlő, 18 uniós tagállam közül a hatodik legkedvezőtlenebb. Nálunk csak a csehek, a franciák, a lettek, a hollandok és a dánok állnak rosszabbul. Utóbbiak aránya csupán kétharmad, ami így már, a zöld tartományból kikerülve, sárga jelzést kapott. Az EU egészének átlaga 85 százalék, ami 5 százalékponttal haladja meg a hazai szintet.

A magyarországi töltöttség 2024. szeptember 30-án, 93 százalékon, körülbelül 6,3 milliárd köbméteren tetőzött. 2023-ban ugyanakkor még november elejéig folytatódott a feltöltés, ami így tavaly 98 százalék fölé nőtt. Az EU egészében, illetve a többi tagállam átlagában, idén is október legvégéig tartott a betárolás, ami így az uniós összesítés szerint 95 százalékig emelkedett.

A két éve szintén nyilvántartott és érdemi adatokat is szolgáltató Ukrajna aránya ugyanakkor siralmas, mindössze 22 százalék, amit a GIE-honlapon vérvörös figyelmeztetés jelez. Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy háborúban álló szomszédunk értéke 2022 óta soha nem emelkedett 40 százalék fölé. Az ugyanakkor szintén nagyfokú aggodalomra ad okot, hogy míg tavaly november elején az ukrán tárolók töltöttsége 39,5 százalékon tetőzött, addig idén mindössze 27,3 százalékig sikerült feltornászni magukat. (Korábbi felmérésünk szerint egyébként északkeleti szomszédunk Magyarországtól is jelentős mennyiségű fűtőanyagot kap.) Úgyszintén sajátos, hogy az uniós tagságuk megszűnése óta is nyilvántatott Egyesült Királyság adata hasonlóképp, szint alatti, 57 százalék. Ez a kilépésük nyomán megszűnő kötelezettségeikkel indokolható.

A GIE-adatok, mindazonáltal, összességükben, kevéssé látszanak alátámasztani az Orbán-kabinet propagandáját, miszerint, csakis az orosz gázbehozatal lenne alkalmas az ellátás kiegyensúlyozottságának biztosítására. (Számításainkat köbméterenként 36 megajoule-os fűtőértéken végeztük.)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában szereplő valamivel több mint 5,5 milliárd köbméteres november közepi szintet egyébként 2019, 2020 és 2023 időarányos adata is meghaladta.

Az Európai Bizottság, elsősorban az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások bizonytalanságai miatt, újfent emelt a tagországok tárolási kötelezettségein – tette közzé nemrég az Energiaügyi Minisztérium (EM). Ez jövő februárra, Magyarország esetén, 59 százalék, ami a harmadik legnagyobb a tagállamok között és 8 százalékponttal haladja meg a tavaly februári értéket. (Az EM korábban azt is többször hangsúlyozta, hogy a tárolt gáz lakosságarányos szintje nálunk az egyik legnagyobb.) A hazai felhasználás szintje, az utolsó, energiaválság előtti évhez, 2021-hez mérten, mintegy 2 milliárd köbméterrel alakul alacsonyabban – fűzte hozzá a szaktárca.