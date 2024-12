- Szájer József reméli, hogy egy idő után nem lesz szenzáció, ha kimegy az utcára

Fidesz;Szájer József;ereszcsatorna;

2024-12-04 07:14:00 CET

A magyar politikatörténet egyik legjobban elmesélt történetének tartja politikai karrierjének végét a Szabad Európa Intézet igazgatója. Erről beszélt a Hír TV műsorában kedd este maga az érintett.

Szájer József azt mondta, az utóbbi években egy különleges figyelmet érzékelt irányába. Példaként azt hozta fel, hogy elment egy barátja temetésére, amiről több médium is csak azért számolt be, mert ő ott volt. A lapok gátlástalanul, kattintásvadász módon visszaéltek a lehetőséggel és alapvető személyiségi jogait sem kímélték - panaszolta. Hangsúlyozta, nem kíván többet politikus lenni, azonban vannak gondolatai a világról, s ha valaki ezeket meghallgatja akkor ő elmondja, mivel szeretne hozzájárulni az ország előremeneteléhez. Úgy véli, hogy politikai karrierjének vége előtt letett egy olyan teljesítmény, amire lehet emlékezni, nem csak az a karikatúra, amit a sajtó rajzolt róla. Most megjelent könyve is ezt próbálja ellensúlyozni, valamint azt, hogy ne legyen szenzáció, ha kimegy az utcára.

Egyúttal reményét fejezte ki, hogy jelenlétének különlegességét az emberek megunják, s akkor talán elkezdenek majd arra is figyelni, amit mond. Szájer József jelezte, most is magának vallja azon elveket, amiket fideszes politikusként vallott, így ebben nincsen változás.

Szájer József, az Európai Parlament korábbi magyar képviselője és a Fidesz alapító tagja, 2020. november 27-én egy brüsszeli illegális összejövetelről - egészen pontosan szexorigiáról - menekült el, amelyet a belga hatóságok a COVID-19 járványügyi korlátozások megszegése miatt oszlattak fel. Az Alaptövény atyja az erecsatornán, drogokkal a hátizsákjában hagyta el a lakást. A kábítószerekről egyébként azt mondta, azok nem az övéi. Az esetet követően lemondott EP-képviselői mandátumáról és kilépett a Fideszből, elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért az eseményekért.