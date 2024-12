- Befutott néhány név a jövő évi Sziget fellépői közül

bejelentés;Sziget Fesztivál;fellépők;

2024-12-05 11:54:00 CET

Augusztus 6-a és 11-e között tartják a jövő évi Sziget Fesztivált, és már nyilvánosságra is hozták az első neveket azok közül, akik biztosan fel fognak lépni - derül ki a fesztivál szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

„Talán egy picit megvárattuk a közönségünket az első bejelentéssel, de minden túlzás nélkül állíthatom, hogy megérte” – kezdte a 2025-ös Sziget első neveinek bejelentését a közlemény szerint Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője. Úgy folytatta: „A sztárokban és izgalmas zenei újdonságokban bővelkedő lista egyértelműen mutatja azt a törekvésünket, hogy a fesztivál minden színpadán sokszínű, aktuális és érdekes legyen a zenei felhozatal, legyenek újdonságok, nagy visszatérők és minden műfajban sok új, friss, Magyarországon még soha nem látott produkció is a Szigeten.”

Mint írták, a mostani, több mint 40 név listáján ott van a dinamikus, futurisztikus audiovizuális produkcióiról ismert Anyma, az utóbbi időben nagy népszerűségre szert tett, és a 2025-ös Grammy-re 6 kategóriában is jelölt Chappell Roan, valamint az év legjobb pop albumának kikiáltott Brat című lemezét a nyáron berobbantó Charli XCX is. Jön az itthon nemrég mozikba kerülő filmet is jegyző ír rap csapat, a Kneecap, továbbá a progresszív elektronikus zene napjainkban felkapott sztárja, Blessed Madonna. Érkezik a trance „nagymestere”, Armin van Buuren is, aki az első sikerei óta a világ élvonalába tartozik. A metál szekcióban jelen állás szerint a Papa Roach a húzónév. A zenekar elmondása szerint hét új dalon dolgozott az idén, ezekből eddig négy készült el.

Az első bejelentés teljes névsora a következő:

Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Justice, Nelly Furtado, Papa Roach, 999999999, Adriatique, Ash Olsen, Bedouin , The Blessed Madonna, Blossoms, Brutalismus 3000, Carlita, Desiree, Dixon, Ecca Vandal, Eliza, Rose, Elli Acula, Estella Boersma, Fat Dog, Fatima Hajji, Fatima Yamaha, FJAAK, HoneyLuv, Hot Since 82, I Hate Models, Kenya Grace, Kneecap, Korolova, Kölsch, Luvcat, Noga Erez, Palaye Royale, Rilés, RØRY, RY X, Sama' Abdulhadi, Scarlet Pleasure, Young Marco, Zaho de Sagazan.

Az érdeklődőknek egyébként már most érdemes résen lennie, mert a jegyértékesítés már elkezdődött.