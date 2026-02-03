Sztárparádé a Szigeten

Idén kicsit később kezdődik a Sziget Fesztivál, így viszont még több sztárral találkozhat a nagyérdemű. Fellép többek között a soul-hip hop énekes, Cee Lo Green, a szabadszájú popénekesnő, Lilly Allen, a hip hop duó Outkast, elektropopban utazó La Roux vagy a hetvenes-nyolcvanas évek Londonjának bandája, a Madness.