Magyarok is érkeznek, többek között Beton.Hofi, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol és Mehringer.
Visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine és Lewis Capaldi is, és jövőre már egy külön magyar színpad is lesz a Szigeten.
Nem kizárólag NER-es csapatépítő, sem határokon átívelő kulturális és politikai közösségépítő fesztivál.
Nelly Furtado, Armin van Buuren, Papa Roach és még sokan mások.
Igencsak eklektikus volt a Sziget második és harmadik napja: az Imagine Dragonst látni kellett, aki meg maradt a Moderatra, az jól is járt.
Az illusztris társaságban Orbán Viktor és kormányának több tagja is helyet kapott.
Komoly anyagi áldozatot hoznak a versenyzők, hogy részt vehessenek A Dalban, ezért is dühíti őket, hogy olykor megalázó bírálatokat kapnak a zsűritől- írja a Bors.
Idén kicsit később kezdődik a Sziget Fesztivál, így viszont még több sztárral találkozhat a nagyérdemű. Fellép többek között a soul-hip hop énekes, Cee Lo Green, a szabadszájú popénekesnő, Lilly Allen, a hip hop duó Outkast, elektropopban utazó La Roux vagy a hetvenes-nyolcvanas évek Londonjának bandája, a Madness.