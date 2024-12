- Megint lebukott egy NER-es sztárpap, eltiltották minden egyházi tevékenységtől

18+;felfüggesztés;pedofília;katolikus egyház;Fidesz-KDNP;Semjén Zsolt;

2024-12-05 14:52:00 CET

„Bejelentés érkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatához egy fővárosi plébános ellen. Az ügyben az ordinárius előzetes vizsgálatot rendelt el. Ennek során szükségesnek bizonyult, hogy az érintett személyt minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltsa. Ezt követően az illető plébánost saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól és nyugállományba helyezte. Az előzetes vizsgálat tovább folyik, az ezzel kapcsolatos tilalmak továbbra is érvényben maradnak. Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt” - áll egy, a Magyar Kurír katolikus hírportál által közzétett közleményben, a Válasz Online pedig azt is tudni véli, hogy pontosan kiről van szó.

A Válasz Online szerint a fővárosi papság körében futótűzként terjed a hír, miszerint belső egyházi vizsgálat zajlik Pajor András, a zuglói Kassai téri templom plébánosa ellen. Pajor András márpedig nem akárki: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2023-ban, a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki, külön kiemelve Pajor ifjúságnevelésben vállalt szerepét. Hogy ezt az elismerést mivel szolgálta meg, az sem vet fel sok kérdést: a Facebookon egészen a közelmúltig kitartóan közvetítette az Orbán-kormány propagandáját. Buzgón szidta a vele egyet nem értő katolikusokat és Magyar Pétert, ellenben nagy egyetértéssel osztotta meg Szijjártó Péter videóit és a putyini propagandát is, például „nyugati pedofiloknak szánt 35 ezer orosz gyerekről” magyarázott. A kormányzati Hír TV-ben az „igaz” katolikusok nevében azt is kikérte magának, hogy tavaly a Budai Szent Imre Ciszterci Gimnáziumban egy tanár beszélgetést mert kezdeményezni az ellenzéki, liberális beállítottságú Molnár Áron színésszel. A miséken is rendre politikai ukázt adott, az ellenzéket a „kereszténység ellenségeinek” titulálta.

A Válasz Online Pajor András áldozataitól úgy értesült: nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni az ő esetében, hanem a ministránsfiúk szisztematikus „betörésére”, megalázásra; hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre, amelynek volt szexuális dimenziója is. A lányoktól egyébként egyenesen irtózott, még a ministránsok barátnőit is igyekezett szisztematikusan leválasztani róluk.

„Korábban ezt az ügyet eltemettük magunkban, reménytelennek éreztük, hogy az egyházi felsővezetés megfékezi Pajor atyát. Ezzel szemben most azt tapasztaltuk, hogy a jelzésünk után pár nappal már folyik a hivatalos eljárás, komoly körültekintéssel, alapos tanúkihallgatásokkal. Felszakadtak a múltbéli sebeink, de végre nem egymás között ventiláltunk, hanem felelős kánonjogászok előtt”

- mondta az egyik áldozat a Válasz Online-nak. Mint mondta, a plébános 2002-től szolgált a Kassai téren, ezt követően pedig az addigi szeretetközpontú közösség egyértelműen „elmozdult az autokrácia irányába”.

A NER-pap hajlamairól a lap forrásai meglehetősen bizarr részleteket is megosztottak: táborokban, vagy más, szabadtéri összejöveteleken például kötelezővé tett kullancsvizsgálat címszó alatt meztelenre kellett vetkőzniük előtte és nekiállt az intim testrészeiket tapogatni. Ezt kisiskolásoknál és kamaszoknál is erőltette, és ragaszkodott a saját közreműködéséhez. A kiemelt szerepet vállaló csoportvezetőket és ministránsokat Pajor masszírozási alkalmakkal „jutalmazta”, ami szintén gyakorlatilag kötelezővé vált.

„Teljestest-masszázsra kell gondolni, ahol megint meztelenül hevertünk előtte, ő meg mozgatta a tenyerét rajtunk bárhol, ahol nem akartuk”

- fogalmazott az egyik áldozat. A paptól mellesleg az okkultizmus sem állt távol, például meg volt győződve róla, hogy képes „energiával gyógyítani”, ennek keretében meztelen felsőtesttel hátulról átölelte az ő meztelen felsőtestüket, „az ősbiztonság érzésének megteremtésére”.

A Válasz Online kereste Pajor Andrást a témában, de választ nem kaptak tőle. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kérdésükre azt írta, hogy az áldozatok és a vizsgálat befolyásmentessége érdekében a fent idézett közlemény szövegén túl jelenleg mást nem tudnak közölni.