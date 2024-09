- Beer Miklós püspök a katolikus egyház nevében bocsánatot kért a közelmúlt botrányai miatt

katolikus egyház;Beer Miklós;Bese Gergő;Hatházi Róbert;R. Gábor;

2024-09-23 16:25:00 CEST

A Bese-ügy a katolikus egyház közös felelőssége - jelentette ki a Magyar Hangnak nyilatkozva Beer Miklós nyugalmazott váci püspök, aki úgy véli, a paphiány oda vezetett, hogy az egyház nem ügyel kellően az alkalmasság kritériumaira.

A lap annak apropóján kérdezte meg a püspököt, hogy megírták, Bese Gergő nem csak azzal bukta el a hitelességét, hogy a NER kirakatpapjaként viselkedett és a kormányzati panelek felmondása közben melegorgián vett részt: most kiderült az is, hogy vélhetően papi hivatásától nem függetlenül nem csekély ingatlanvagyonra is szert tett.

Beer Miklós úgy vélekedett erről, hogy a papok eltartási szerződések révén történő magánvagyon-gyarapodása ellen könnyen felléphetnének az egyházi vezetők. Ugyanakkor Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek titkárságán keresztül úgy nyilatkozott, hogy a papok nem tesznek szegénységi fogadalmat, csak a szerzetesek. Így elviekben ez egyházi értelemben önmagában nem jelent problémát.

Beer Miklós szerint sokat segítene, ha szabályként bevezetnék, hogy eltartási szerződést csakis püspöki beleegyezéssel köthet egy pap. Az egyház hitelességével és a közelmúlt botrányaival kapcsolatban általánosságban pedig úgy fogalmazott: „Nem könnyű, de meg kell szólalni. Mindenekelőtt az egyházunk nevében szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akik megbotránkoztak, akiknek fájdalmat okoztak ezek a történetek. (…) A mi felelősségünk, hogy bocsánatot kérjünk és törekedjünk arra, hogy megtartsuk az egyház hitelességét.”

Mint ismert, Bese Gergő ügyén kívül két pedofil pap, Hatházi Róbert és R. Gábor botránya is megrázta az elmúlt hetekben a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét. Bábel Balázs érsek mindhárom érintettet menesztette.