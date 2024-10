- Válasz Online: Újabb egyházon belüli szexbotrányról ír a kalocsai érsek egy levélben

katolikus egyház;szexbotrány;Tóth Tamás;kalocsai érsek;Bábel Balázs;Hatházi Róbert;R. Gábor;Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye;

2024-10-21 18:48:00 CEST

„Tiszta vizet kell öntenünk a pohárba, hogy megnyugodjanak a kedélyek” – így kezdte szombati, püspök- és érsektársainak írt levelét Bábel Balázs, idézi a Válasz Online. A kalocsa-kecskeméti érsek ebben a lap szerint Bese Gergő szexbotránya, valamint a már nyilvánosságra került pedofilügyek mellett egy teljesen új történetről is beszámolt.

A portálnak a kalocsa-kecskeméti érsek is megerősítette, hogy valóban ő a szóban forgó levél szerzője. Bábel azzal folytatja, hogy nem akar eltussolni semmit, hiszen Bese botrányakor, valamint a pedofilgyanúba keveredett H. Róbert illetve a bíróság előtt álló R. Gábor ügyében is szabályosan járt el az egyházmegyéje, „mind az egyházi, mind az állami törvények szerint”.

Az érsek ugyanakkor ezután egy újabb esetről is ír a levelében, amely tudomása szerint már „a sajtó érdeklődésének homlokterébe került”. Bábel Balázs a levélben leírta az érintett pap teljes nevét, de a Válasz Online csak a monogramját használta, és tartózkodott a korábbi és jelenlegi szolgálati helyének pontos megjelölésétől is, arra tekintettel, hogy még tart az előzetes vizsgálat, és egyelőre az egyház sem helyezett kilátásba szankciókat.

B. R. 2020-ban egy napon azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy azonnal helyezzem el a plébániáról, mert őt »cigányok üldözik«. Felajánlottam neki több helyet az egyházmegyében, de mindre azt mondta, hogy ott is utolérik. Rövid időn belül jelentkezett, hogy Dr. Tóth Tamás titkár úr elhelyezte őt egy karitatív szervezetnél, amibe én beleegyeztem, sőt kérésre szolgálatát meghosszabbítottam.

– írja a levélben.

A plébániára érkező lelkipásztor viszont nemrég jelezte: őt is felkereste valaki, aki először csak pénzt kért, majd azzal állt elő, hogy B. R. fizetett neki bizonyos szexuális szolgáltatásokért. „Miután úgy láttam, hogy nemcsak pletykáról van szó, hanem esetleg lehet valós alapja, összehívtam a pasztorális tanácsot, és ők is azt mondták, hogy előzetes vizsgálatot kell végezni, amely most is tart” – tette hozzá.

A lap szerint a levélből az is kiderül, hogy a belső tényfeltáró munkát ugyanaz a kánonjogász, Tóth Tamás püspökkari titkár végzi, aki eljárt R. Gáborral szemben, továbbá H. Róbert ügyén is dolgozott. Utóbbi esetében a vizsgálati eredményt Rómába is továbbítják.

A portál a levéllel kapcsolatban megkereste Tóth Tamást is.

„Az ön által említett személy 2020 óta a karitatív szervezet lelkésze, ahol lelkészi szolgálatára az akkor kitört Covid-járvány miatt mutatkozott igény, és akiknek szolgálatát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr 2020 tavaszán kifejezetten engedélyezte. Nevezett a karitatív szervezethez való belépésekor – a belső szabályoknak megfelelően – úgynevezett feddhetetlenségi nyilatkozatot is tett.

Az atya a feddhetetlenségi nyilatkozatban úgy nyilatkozott, a feladatkor betöltésével kapcsolatban semmilyen kizáró vagy összeférhetetlenséget eredményező, őt érintő körülményről nincsen tudomása, vele szemben semmilyen egyházi vagy világi hatósági eljárás nincsen folyamatban. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2024 szeptemberi hivatalos tájékoztatása szerint sem folyt vagy folyik az atya ellen semmilyen hivatalos eljárás. Nincsen egyéb körülményről tudomásunk”

- válaszolta a lapnak.

A Válasz Online úgy tudja, hogy Tóth Tamás felelősségének kérdése már nem tabu a püspökök között – sorsáról akár a napokban döntés születhet magasabb egyházi fórumokon.