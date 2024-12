- Elkezdtek izomból vásárolni a magyarok, de úgy tűnik, most elmarad az év végi csomagkáosz

Magyar Posta;vatera;jófogás;csomagküldők;Packeta;

2024-12-07 15:55:00 CET

A Népszava által végignézett logisztikai cégek közösségi oldalai és vállalatok lapunknak adott válaszai alapján idén várhatóan nagyobb fennakadások nélkül lezajlik az év végi, ünnepi csomagküldési szezon. Ez persze nem zárja ki, hogy lesznek olyan küldemények, amelyekkel valamiféle probléma akad. Most is találtunk ilyeneket, de a panaszosok megkeresésünkre egyik esetben sem a karácsony előtti nagyobb forgalomra vezették vissza a történteket. Tömeges késéseknek vagy általános nehézségeknek december elején, egyik meghatározó csomagszállító vállalat közösségi oldalán sem találtuk – felhasználói visszajelzések alapján - nyomait. A piacra rálátó, neve mellőzését kérő, korábban az egyik jelentős hazai önkiszolgáló csomagpont-hálózatot működtető vállalat munkatársa úgy nyilatkozott, hogy a cégek valóban igyekeztek erőfeszítéseket tenni, annak érdekében, hogy a karácsonyi szezon gond nélkül fusson le.

A Népszava lényegében az összes meghatározó piaci szereplőt megkereste ezzel kapcsolatos kérdéseivel, válasz nem mindenkitől érkezett. Ezekből viszont az rakható össze, hogy a kereskedelemnek – szektor szinten is - az idei év vége még akár egészen jól is alakulhat. Ez az átlagosnál is jobban jönne az ágazat társaságainak, mert a KSH havi beszámolói szerint a teljesítmény idén eddig igencsak szerény. A legfrissebb adatok szerint például a január és október közötti időszakban a szektor forgalmának volumene mindössze 2,8 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A forgalomnövekedést firtató kérdésünkre a Packeta Hungary Kft.-nél úgy reagáltak, hogy ilyenkor átlagosan 20-30 százalékkal magasabb a kezelendő csomagok mennyisége, az év többi időszakához képest. A Magyar Posta Zrt. részéről ezzel kapcsolatban még nagyobb fejlődést jeleztek. Azt mondták, hogy a Black Friday akciókkal kezdődő karácsonyi szezonban akár 30-40 százalékkal is megugrik a napi csomagforgalom az éves átlaghoz képest. Ezt támasztja alá a társaság idén készült, országos e-kereskedelmi kutatásának eredménye is, amely szerint

a magyar internetezők 82 százaléka vásárol online termékeket, idén több mint 7 millió csomag kézbesítésére számítanak az év végi ünnepi időszakban.

Hogy ez abszolút értékben hova lehet majd tenni - azaz az eddigi évekhez hasonlítva ez a mennyiség hol helyezkedik el -, az ugyan nem derül ki a levelükből, de a az elmondottak alapján arra lehet következtetni, hogy 2024 ilyen összevetésben a jobb évek között lehet. Ez pedig a valóban a teljes kereskedelmi ágazat számára lenne kedvező fejlemény.

A Packeta válaszaiból is kiderült, hogy az év vége reménykeltő lehet akár szektorszinten is. A magyar piac egyik legnagyobb csomagpont-hálózatot működtető vállalata most lapunknak azt jelezte, hogy az elmúlt két hónap átlagát vizsgálva hozzávetőlegesen 60-40 százalékban oszlott meg a csomagvolumen a belföldi csomagszámok javára. Ehhez annyit tennénk hozzá, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy a vásárlók feltéten hazai webshopok felé fordultak, ám azt azért lehet mondani, hogy ágazati szinten a megoszlás reménykeltő. (Előzőleg elemzők és a kormány részéről is elhangzott, hogy a kereskedelem gyengébb teljesítményének oka, hogy a külföldi online vásárlások aránya emelkedett.) A forgalom kapcsán a Jófogás részéről lapunkat úgy tájékoztatták, hogy az év végi vásárlási szezon hatása már november óta érzékelhető: folyamatosan növekszik az oldalon a napi aktív felhasználók, valamint az új hirdetések száma. A legnépszerűbb termékkategóriák közé tartozik jelenleg a szabadidő, sport, majd ezt követi az otthon, háztartás, ahol főként a szerszámok iránti kereslet emelkedett. A harmadik helyen a műszaki cikkek, elektronika kategória áll. Utóbbin belül az év végi időszakban kiemelkedően nagy az érdeklődés a játékkonzolok iránt.

Arra a kérdésünkre, hogy akadnak-e kézbesítés során késések mindenki igyekezett hangsúlyozni azt a kincstári optimizmust, hogy ezzel nem lesz gond. A zavartalan működés érdekében például a Packetánál plusz szállítási köröket vezettek, ideiglenes hétvégi, illetve több körös kiszállítást indítottak, valamint a minden eddiginél nagyobbra növelt raktárkapacitásuk is a csomagok megfelelő kezelését segíti. A Magyar Postánál az automaták és a kézbesítésben használt autók számának növelését nevezték meg, mint olyan fejlesztések, amelyek a gyors csomagszállítás érdekében történtek meg. A Vatera marketingkommunikációs osztálya ide vonatkozóan annyit jeleztek, hogy összesen nyolcféle logisztikai partner szolgáltatásait kínálják a felhasználóinknak.

A lehetséges hosszabb kézbesítési idő kapcsán a Packetától azt a választ kaptuk, hogy a kiemelkedő csomagmennyiségek következtében, minden igyekezetük ellenére is előfordulhatnak késések a kiszállításában, de ez maximum 1-2 napot jelenthet.

Elsődleges céljuk azonban a szezonban is az, hogy a belföldi csomagpontra küldött tételeket már a feladást követő napon kézbesítsék. A Vatera részéről ezt annyiban egészítették ki, hogy ezek a hetek az online kereskedelem legforgalmasabb időszaka, így a vásárlóknak érdemes számolniuk azzal, hogy a kiszállítási idő megnövekedhet. Ilyenkor a szállítócégek leterheltsége miatt a kézbesítési idők általában 1-3 nappal hosszabbak lehetnek a megszokottnál.