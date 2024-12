- Az Orbán-kormány folyamatosan rontja a nyáron elterjedt ingyenes födémszigetelés ösztönzőrendszerének feltételeit

beruházás;energiahatékonyság;energiatakarékosság;

A Hitelesített Energiamegtakarítási (Hem-) tanúsítványok révén mostantól lakásunk minden egyes, energiahasználó sarka pénzzé tehető érték. A Hem bármely, igazoltan energiafogyasztás-csökkentő korszerűsítésre-berendezéscserére elszámolható. Az, hogy egy Hemért – a tulajdonos szempontjából: aláírásért - cserébe mely cég, milyen beruházásra, mekkora árkedvezményt ad, függ a Hem tőzsdei árától, de a kivitelező üzleti elképzeléseitől is. Mindazonáltal a Hem révén egy-egy felújítás ára akár több százezer forinttal is csökkenhet. Egyes födémszigetelésekért például a kivitelezők egyáltalán nem kérnek pénzt. De sokan a fogyasztás mérséklő vízcsap-perlátorokra álltak rá. Több, a Hem-ért cserébe kedvezményt biztosító homlokzatszigetelési, klíma-, nyílászáró- és kazáncsere-ajánlatba is belefutottunk. Az állami MVM kedvezményes izzókat, perlátorokat és víztakarékos zuhanyfejeket ad. A Hem tőzsdei értékesítésére alkalmas cégek a lakosság felé lényegében bármilyen energiahatékonysági csomagot ajánlhatnak. Az árkedvezmény mértéke függ attól, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) úgynevezett katalógusa milyen szorzó szerint határozza meg az adott felújítástípussal elérhető fogyasztáscsökkenést. A kisebb kedvezmények ár/megtakarítás-aránya tehát kedvezőtlenebb. (Itt viszont fokozottan érdemes az apró betűs részeket átnézni.) Hem-eket elvben addig írhatunk alá, amíg a lakás energiafogyasztása meg nem szűnik. A hemes ajánlatokat érdemes más támogatásokkal összevetni, mert azok egymást általában kizárják.

Bár a Hem-tőzsde az uniós hátterű, úgynevezett Energiahatékonysági Kötelezési Rendszer (EKR) része, utóbbi 2021-es indulása óta, finoman szólva, nem vált ismertté. Az EKR nagyon leegyszerűsített lényege, hogy a hazai áram-, gáz- és üzemanyag-kereskedőknek költeniük kell termékeik fogyasztásának törvényben meghatározott mértékű, hatékony csökkentésére. Ezt a legolcsóbban úgy úszhatják meg, ha a rájuk mért, éves megtakarítási előírást saját maguk által pénzelt, majd auditált felújításokkal nullázzák le. Ha ez – akár részben – nem sikerül, kötelezettségeiket mások Hem-jeinek tőzsdei felvásárlásával is letudhatják. Ennek elmulasztásakor a fennmaradó kötelezettségeiket, gigajoule-onként (GJ) 50 ezer forinttal kell kiváltaniuk. Ez az érték egyszersmind a Hem tőzsdei árának egy fajta elvi felső határt szab. A piac állapotát jól jelzi, hogy a Hem-tőzsdén a megkötött ügyletek idei, GJ-onkénti ára nagyjából 5 ezer forinttól 17 ezer forintig terjedt. Bár tehát az áremelkedés előtt mutatkozik még tér (és minél drágább a Hem, annál olcsóbb a lakásfelújítás), az irány most épp ellenkező.

A szakértők szerint az EKR már az elmúlt három év során is sikeresen ösztönözte a gyárak energiahatékonysági beruházásait, az egyelőre még kissé fésületlen, lakossági „aranyláz” a Hem-ek hazai tőzsdéjének idén februári indulásával vette kezdetét. Mivel ugyanis, a parketten, hitelesített Hem-ét, mondhatni, „bárki” eladhatja, építőipari-gazdasági-műszaki szakemberek rájöttek: a Hem-eket, az idén februári, első, tőzsdei árverés során kialakult áron eladva, a legjobb megtérülési szorzójú, lakossági energetikai felújításokkal, szépet lehet kaszálni. A MEKH-katalógus alapján kiszámolták, hogy a néhány órányi munkát igénylő, viszont nagy energiamegtakarítási szorzójú födémszigetelés hemjein úgy is napi több százezer a tiszta haszon keletkezik, ha a felújításért a tulajdonos egy fillért se fizet. A kecsegtető ajánlatokat ezután gyakorta a polgármesterek népszerűsítették. Ezzel nem is lett volna gond, ha idővel nem szaporodnak meg a minőségi aggályok. Akadtak, akik csak leterítették az üveggyapotot, elkészítették róla a Hem-hez szükséges fotót, aláíratták az átvert tulajdonossal a papírokat, majd a szigetelést felszedve továbbálltak. De az üveggyapoton akár a rosszhiszemű tulajdonos is túladhatott. Így a MEKH szeptemberben a szorzókat kissé csökkentve, valamint jobb minőségű anyagok használatát és sűrűbb utóellenőrzést előírva szigorította a födémszigetelési katalógust. Ez viszont rontotta a megtérülést, így a vállalkozási kedvet. Bár a szakma a MEKH-lépéstől az ingyenesség megszűnését várta, mi még találtunk ilyen oldalakat. Igaz, megjelentek a térítéses ajánlatok, ami sokak szemében növeli a megbízhatóságot.

Eddig több mint százezer födém A Virtuális Fosszilis Erőmű (VFE) Kft. változatlanul, ingyenesen végzi a Hem-alapú padlásfödém-szigetelést – nyilatkozta lapunknak Székely Péter ügyvezető-tulajdonos. Számukra a szigorított feltételek és a mostani Hem-ár mellett is megéri a tevékenység – szögezte le. Az általuk minimumnak tekintett tőzsdei ár viszont üzleti titok. Igaz, hozzáfűzte: ahhoz, hogy az ingyenesség hosszú távon is elérhető maradjon, a nagyobb, kötelezett energiacégeknek támogatniuk kellene úgynevezett bővített keretszerződések megkötését. Annak kapcsán, hogy a VFE Kft. Facebook-oldalán egyre gyakoribbak a kivitelezést sürgető, lakossági panaszok, de honlapján maga a cég is türelmet kér, Székely Péter leszögezte: alvállalkozóik napi 150 ingatlannak végeznek, de a jelentkezők száma ugyanennyi idő alatt 4-500-zal bővül. Eddig több mint százezer hazai családi ház födémjét szigetelték le, de további 50 ezren állnak náluk sorban – tette hozzá. Alvállalkozói körét a minőség fenntartása végett nem kívánja bővíteni. Viszont a náluk jelentkezőknek így óhatatlanul várniuk kell akár néhány hónapot is.

A szakmai szorzók kiemelt szerepére utal az ingyenes perlátorajánlatok elterjedése is. A néhány száz forintos eszköz felszereléséért elkért Hem ma a piacon több ezer forint, ami nagy mennyiségben igen szép jövedelmet biztosít. Igaz, értesülésünk szerint a szakma ezügyben is szigorítást vár a MEKH-től.

A különböző szorzómódosítások tényleges hatását a Hem-árfolyam is híven követi. Mostanság ugyanakkor a Hem-árakat nem a MEKH, hanem az Orbán-kormány, pontosabban az Energiaügyi Minisztérium (EM) fura kísérletei lökték a 10 ezer forint feletti tartományból az alá. Bár az energiacégek megtakarítási kötelezettségeit alapvetően az Európai Bizottság szabályozza – növeli -, ezt a hazai jogba a kormány, illetve az EM ülteti át. Így, a szaktárca, október 16-án, mindössze öt munkanapnyi időt hagyva, az energiahatékonysági törvény módosításaként, „társadalmi egyeztetésre” bocsátotta, hogy az energiacégek megtakarítási kötelezettségeit, az eddigi, évente, 0,5 százalékról 0,5 ezrelékig csökkenő szint helyett 2025-2026-ra 1,1, 2027-2030-ra pedig egyaránt 1,15 százalékra emelnék.

A leghangosabban a Független Benzinkutak Szövetsége képviselte „kis töltőállomások” tiltakoztak, mondván, mivel a százalékokat mindig a két évvel korábbi bevételre vetítik, a jövő évi emelés – lévén, hogy alapja a 2023-as forgalom – jogsértően visszamenőleges. De szerintük a tehernövekedés benzináremelést hoz és csődveszélyüket is növeli. A jelek szerint a tiltakozás célba ért: bár a „társadalmi egyeztetés” lejártával, az EM, a tervezet egyes szakaszait, a klímagázokról szóló, jelenleg is a parlament előtt fekvő törvényjavaslatba csempészte, ebből az EKR-kötelezettségemelés már kimaradt. Mivel a Hem-árat eddig ama várakozás hajtotta fel, hogy nőni fog az energiacégek megtakarítási – ha úgy tetszik, Hem-vételi – kötelezettsége, vagyis a kereslet, az emelési terv sajátos eltüntetése a Hem-árat is a mélybe lökte. Ez tovább apasztja a cégek felújítási kedvét és árcsökkentési mozgásterét.

A minisztériumi lépést a hazai energiahatékonyság szempontjából szomorúnak nevezte megkeresésünkre Illésné Szécsi Ilona, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. projektvezetője. Bár a Hem-alapú felújítások is hagynak maguk után kívánnivalót, az elmúlt három év során az EKR ösztönözte a legtöbb magyarországi energiamegtakarítást – tette hozzá. A szakember ellenpéldaként felidézte a szintén uniós hátterű, hatékonyságnövelési célú Otthonfelújítási Program iránti, néhány ezres érdeklődést. Pedig a MEHI számos tanulmányban figyelmeztetett: a 4,5 millió hazai lakás többségének energiafogyasztása nemzetközi összevetésben is rendkívül magas. Évi több százmilliárd forintot igénylő mélyfelújítási ütemüket, a 2050-es, uniós célok elérése érdekében is, fokozni kell.

Emelési és csökkentési várakozások Az EKR-kötelezettségek - kiváltképp a 2023-24-es forgalomra vetített - emelési elképzelése kapcsán a nagy hazai láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség is jelezte fenntartásait az illetékeseknél - közölte lapunkkal Grád Ottó főtitkár. Ugyanakkor a szakember biztos abban, hogy az uniós előírások miatt a kabinet előbb-utóbb új szigorítási csomaggal áll elő. Bár a 2025-ös forgalomra vetített, tehát 2027-ben érvényesítendő EKR-kötelezettség változtatása kapcsán a visszamenőlegesség gyanúja egyelőre nem merül fel, az elképzelés tovább növeli a költségeiket, ami emelheti az üzemanyagárakat, így ronthatja az ágazat versenyképességét, forgalmát, ez pedig az adóbefizetéseket is apasztja. Az emelkedő költségeket ráadásul a kutak méretüktől és tőkeerejüktől függően, más-más mértékben képesek kigazdálkodni, ami szintén rontja az ágazat versenyképességét - szögezte le Grád Ottó. Más forrásokból származó információink szerint a jelenleg is parlament előtt fekvő, már eddig is meglehetős kilúgozott EKR-módosítások közül az elfogadásig akár a teljes üzemanyagágazat kikerülhet. Bár ehhez magyarázatul szolgálhat, hogy másutt az EKR e tevékenységre nem terjed ki, egy ilyen lépés még tovább rontaná a Hem-árat és így a felújítási kedvet.