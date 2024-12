- Nincs elég jegyzőkönyvvezető, két év alatt több mint 500-an hagyták ott a bíróságokat

igazságszolgáltatás;bíróságok;Országos Bírósági Hivatal;

2024-12-06 16:30:00 CET

A tavalyi és az idei évben a bírói feladatkörhöz kapcsolódó jegyzőkönyvvezető és leíró munkakörben foglalkoztatottak közül összesen 545 főnek szűnt meg az igazságügyi alkalmazotti jogviszonya, közülük mindössze 98 ember hagyta ott a pályát nyugdíjazás miatt – tudta meg az Országos Bírósági Hivataltól (OBH) a Telex.

A portál megkeresésére az OBH azt is közölte, hogy „az új munkatársak felvétele folyamatos, azonban a fluktuáció jelentős, melyet jelez az is, hogy a 2023. és 2024. évben kinevezettek 30 százalékának igazságügyi alkalmazotti jogviszonya megszűnt”. A távozó igazságügyi alkalmazottak pótlására tett erőfeszítések ellenére jelenleg a 2022. év végi adatokhoz képest – az országosan már meglévő üres álláshelyek mellett további –103 fővel kevesebb a jegyzőkönyvvezetők és leírók létszáma. A 103 fős országos létszámcsökkenésből 60 fő a Fővárosi Törvényszéket érinti.

A Telexnek korábban ügyvédek és bírók számoltak be arról, hogy óriási hiány van a bíróságokon a jegyzőkönyvvezetőkből, olyannyira, hogy ez már az igazságszolgáltatás mindennapi működésére is kihat. A portál azt írta, korábban egy-egy bíróhoz egy-egy jegyző tartozott, de az alacsony fizetés miatt sok jegyző otthagyta a bírósági munkát és inkább a piacra ment dolgozni, ahol ennyi pénzt szinte bármivel meg tud keresni. A kieső jegyzőket viszont nem tudja pótolni a rendszer, ezért most már gyakori, hogy az a jegyző, aki korábban egy adott bírónak dolgozott, más bíróknak is a jegyzője lett. Az ügyek azonban nem lettek kevesebbek, a jegyzőhiány miatt „torlódás” alakult ki, ami már a bírók napi munkavégzését befolyásolja súlyosan. Sok bíró aszerint alakítja ki az ügyrendjét, hogy mikor kap jegyzőt.