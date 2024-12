- Nem mindenki bánja a kirúgásokat, Tiszaújvárosban már annak örülnek, hogy kevesebb lesz a vendégmunkás

riport;vendégmunkások;Tiszaújváros;létszámleépítés;Jabil;

2024-12-09 13:45:00 CET

– Ha humoros kedvemben akarnék lenni, azt mondanám: aki oda belép, hagyjon fel azzal a reménnyel, hogy innen is megy majd nyugdíjba. – mondta egy középkorú férfi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszaújvárosban. Igaz – folytatta -, hogy máshol is elég nagy időnként a mozgás, de rájuk ez kifejezetten igaz: az elmúlt évek alatt több elbocsátási hullámot is át kellett vészelniük azoknak, akik ott dolgoztak. De olyan is volt, hogy utána meg több száz embert vettek fel, úgyhogy, ha valaki bírja ezt a libikókát, és nem lényeges, hogy kiszámítható, stabil állása legyen hosszú évtizedekig, annak megfelelő lehet ez a munkahely.

Az ipari település központjában kérdeztünk helyieket arról, megrázta-e az itt élőket, hogy a térség egyik legnagyobb elektronikai üzeme, az amerikai tulajdonban lévő, jelenleg közel háromezer főt foglalkoztató, s megrendelésekre főként elektronikai alkatrészeket gyártó Jabil Circuit Hungary Kft. a hírek szerint közel 900 embert küldött el. Igaz – közölte korábban a cég a Telex megkeresésére –, ezt a létszámot nem az utóbbi hetekben, hanem az év eleje óta építették le.

A gyári állomány 673 fővel lett kevesebb – ebből 200 embernek megszüntették a munkaviszonyát a többiek pedig saját döntésükből távoztak –, 186 kölcsönzött kollégájuk szerződését pedig nem újították meg. A létszámcsökkentést a napenergia-termékek iránti globális kereslet és az elektromos járművek iránti európai kereslet visszaesésével indokolták. A helyiek úgy tudják, hogy az üzem tevékenységének egy részét ungvári egységébe helyezné át a Jabil, de a cég ezt cáfolta.

Lapunk is megkereste a vállalatot, a létszámleépítés adatain túl arról is érdeklődve: segítettek-e az elbocsátottak álláskeresésében, illetve befolyásolja-e a városnak fizetendő iparűzési adó mértékét, hogy csökkent a termelést, de a kérdéseikre nem kaptunk választ. Úgy tudjuk, hogy az önként távozóknak kedvező pénzügyi feltételeket kínáltak a „lelépés” fejében.

A városban járva volt, aki arról beszélt a Népszavának: sem ő, sem ismerősei nincsenek az elbocsátottak között, egyszerű tiszaújvárosi lakosként pedig igazából nem bánja a létszámleépítésről szóló híreket.

- Nagyon sok már a vendégmunkás a településen, s a Jabilnál is dolgoztak olyanok, akik kiríttak ebből a nyugodt, kisvárosias légkörből: hangoskodtak, italoztak, feltűnően viselkedtek az utcán. Ha most ők nem lesznek itt, azzal senki sem jár rosszul – fogalmazott egy nyugdíjas tanárnő. Egy munkásruhába öltözött férfi pedig – aki később elmondta, hogy ő a MOL Petrolkémia Zrt. telephelyén dolgozik, de rokonai a Jabil alkalmazottai, akiket nem érintett a elbocsátási hullám – arról beszélt: nem olyan könnyű manapság elhelyezkedni, még ebben a térségben sem, ahol tucatnyi, főként vegyipari és elektronikai nagyüzem működik, mert a legtöbb helyen már „beállt” a létszám, nagy mozgások nincsenek. Ő egyébként belsős információk alapján úgy tudja: az ukrán háború hírére a cég erősen elmozdult a napelem gyártáshoz szükséges alkatrészek irányába, arra számítva, hogy a konfliktus miatt akadozik majd a gázellátás, és emiatt sokan áttérnek az alternatív energiaforrásokra.

Csakhogy a magyar kormány az utóbbi években épp a napelem-piacot tette labilissá a folyton változó támogatási rendszerével, és azzal, hogy több ezer családnak máig nem fizették ki a háztartási kis erőművekre elnyert támogatást. Ezt pedig visszahat a gyártókra is. Ráadásul időközben visszaesett az elektromos autók iránti kereslet is, ami szintén érzékenyen érintette a Jabilt. Iparági hírek szerint a vállalat előrehaladott tárgyalást folytat egy nagy nemzetközi telekommunikációs céggel, és ha nyélbe ütik az üzletet, újból vesznek majd fel embereket. Erre utalhat, hogy a képzett szakemberek egy részét a most visszaesett megrendelések miatt sem bocsátották el, csak állásidőre küldték.

A polgármester szerint aki akar, máshol el tud helyezkedni

– Nem kaptam felhatalmazást arra, hogy információt közöljek a létszámleépítésről – ezt mondta lapunknak Herbák Istvánné, az Elektronikai Dolgozók Szabad Szakszervezete (ELDOSZSZ) elnöke, a Jabil üzemi tanácsának tagja, akit arról kérdeztünk, milyen egyeztetések folytak a dolgozók és a munkaadó között, támogatják-e az elbocsátottakat az álláskeresésben, illetve kikérte-e a szakszervezet véleményét a cég vezetése, mielőtt ezekről a lépésekről döntött.

Amikor felvetettük, hogy vajon szakszervezeti elnökként kitől kellene felhatalmazást kérnie a tájékoztatáshoz, az érdekvédelmi vezető gyakorlatilag megismételte az előző mondatot, és így tett kérdésünkre később Barna Ádám vezetőségi tag is. Úgy tudjuk az ELDOSZSZ képviseli a gyáron belül a legtöbb foglalkoztatottat.

- Folyamatosan figyelemmel kísérik a Jabilnál történteket, szükség esetén egyeztetnek a cég vezetőjével, s bíznak abban, hogy később újra bővül az üzem termelési kapacitása – mondta lapunknak Fülöp György, a város Tiszaújvárosi Lokálpatrióták színeiben újraválasztott polgármestere. Szavai szerint a település gazdasági háttere erős, több nagy cég is működik itt, ennek is köszönhető, hogy a munkanélküliség erre a térségre nem jellemző, aki akar, máshol el tud helyezkedni. Vélhetően így van ez a Jabil kötelékéből elbocsátották esetében is, hiszen az álláskeresők létszáma nem változott meg az utóbbi időben – tette hozzá. Egy belső forrásunk szerint ennek részben az lehet az oka, hogy az üzemben sok volt a vendégmunkás, és sokakat szállítottak a környező megyékből is munkásjáratokkal ide, így létszámarányosan nem volt sok tiszaújvárosi a leépítettek között.