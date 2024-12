- Donald Trump elnöki kegyelmet fog adni a Capitolium ostromában elítélteknek

interjú;Capitolium;Donald Trump;elítéltek;elnöki kegyelem;

2024-12-08 18:01:00 CET

Donald Trump azt ígéri, hogy elnöki kegyelemben részesíti azokat, akiket elítéltek a Capitolium ostroma miatt, írja a The Guardian.

A megválasztott amerikai elnök erről az NBC-nek adott interjújában beszélt. „Nagyon gyorsan, az első nap cselekedni fogok” - jelentette ki Trump az interjúban, hozzátéve, hogy lehetnek azért kivételek. Azt állította, hogy az zavargók egy „nagyon csúnya rendszer” áldozatai voltak, amit ő is jól ismer, utalva ezzel a saját bírósági ügyeire.

Mint ismert, májusban mind a 34 ellene felhozott vádpontban bűnösnek mondta ki a 12 tagú New York-i esküdtszék a Stormy Daniels egykori pornószínésznőnek még 2016-ban adott hallgatási pénz ügyében. Ez volt az első az amerikai történelemben, hogy egy volt elnök bűnösségét mondta ki az esküdtszék egy büntetőperben, ahogy az példátlan, hogy ezek után megint elfoglalhatja a Fehér Házat.

Donald Trump ellen lázadásra való felbujtás miatt közjogi felelősségre vonási (impeachment) eljárást kezdeményeztek 2021 januárjában, hogy elmozdítsák hivatalából. Erre azért került sor, mert hívei megostromolták a Capitolium épületét, miután Trump kijelentette, hogy nem fogadja el az elnökválasztás eredményét, amelyből a demokraták jelöltje, Jeo Biden jött ki győztesen.

Több mint 1250 embert ítéltek el vagy mondtak ki bűnösnek a január 6-i támadás ügyében, és legalább 645 embert ítéltek börtönbüntetésre, néhány naptól 22 évig terjedő időtartamra. Az ostromot több halálesettel, köztük traumatizált rendfenntartók öngyilkosságával is összefüggésbe hozták.

Amikor Trumpot a rendőrökre támadó zavargókról kérdezte az NBC, akkor ő azt mondta, hogy „nem volt más választásuk”, és szerinte nekik aztán „az egész életüket tönkretették”. Trump az interjúban visszautasította azt a felvetést, hogy arra utasítaná a második kormánya kinevezettjeit, hogy tartóztassanak le olyan választott tisztségviselőket, akik részt vettek az Capitolium elleni támadás nyomozásában, és vádat emeltek ellene.

A vasárnapi interjú más részeiben Trump megerősítette tervét, hogy vámokat vezet be az Egyesült Államok néhány legnagyobb kereskedelmi partnerének importjára. Azt mondta, nem tudja garantálni, hogy az amerikai családok nem fognak többet fizetni a terve miatt. A tömeges kitoloncolási terveivel kapcsolatban Trump azt sugallta, hogy az USA-ban legálisan élő bevándorlók veszélyben vannak, ha családtagjaik engedély nélkül élnek az országban.

Az amerikai politika mindeközben egy másik kegyelmi ügytől volt hangos. A Fehér Ház egy hete jelentette be, hogy elnöki kegyelemben részesítette Joe Biden amerikai elnök a fiát, Huntert, akit két büntetőügyben talált bűnösnek a bíróság korábban az év során. Ezt Trump is élesen bírálta, noha most éppen ő tervez kegyelmet adni elítéltek százainak.