Donald Trump bűnös és dühös

Mosolygó Miklós;

New York;Egyesült Államok;büntetőper;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Ron DeSantis;

2024-06-01 08:18:00

Először fordul elő az amerikai történelemben, hogy egy volt elnök bűnösségét mondja ki az esküdtszék egy büntetőperben. Ítélethirdetés csak július 11-én lesz, az pedig kizárt, hogy a volt amerikai elnöknek börtönbe kell vonulnia.

Donald Trump jogi csapatának vezető ügyvédjét, Todd Blanche-t is meglepte a 12 New York-i polgárból álló esküdtszék gyors döntése. Mindössze 12 óra tanácskozás után jelezték, hogy dűlőre jutottak a vádlott bűnösségét illetően. A volt elnököt a 34 vádpont mindegyikében bűnösnek találta a hét férfiból és öt nőből álló esküdtszék. A döntés tárgyi alapját az az összesen 11 számlából, 12 nyugtából és 11 csekkből álló bizonyítékhalmaz jelentette, amely a vádpontok számának megfelelő kifizetésről tanúskodott. Ezeket részben a volt amerikai elnök személyes, valamint a Donald J. Trump Revocable Trust nevű vagyonkezelő számlájáról teljesítették. A visszatérítés teljes összege 420 000 dollár volt, amely a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett 130 000 dolláros hallgatási pénzen felül még a vonatkozó adókat, tranzakciós költségeket, valamint az ügyletet eredetileg finanszírozó Michael Cohen bónuszát is tartalmazta.

Sokszor leírták már a pert nyomon követő amerikai újságírók azt a kifejezést, hogy Donald Trump hallgatási pénzzel összefüggő büntetőperében „hegyekben állnak” a bizonyítékok. Ez azonban nem fedi teljesen a valóságot, az utólagosan szakértői vélemények szerint a védelemnek lett volna mozgástere a bizonyítékhalmaz semlegesítésére. A The New York Times szerkesztőségi véleményei között feltűnik az az érvelés, miszerint az ügy egy hihető történet felállításán múlott, amelyet ezúttal csak a vád tudott elmesélni a szigorúan laikusokból álló esküdteknek (akik között két, nem büntetőjoggal foglalkozó ügyvéd is volt).

Órákkal a bejelentés előtt a CNN stúdiójában jogi szakértők már a vád stratégiájának sikerét elemezték az úgynevezett esőmetaforával. E szerint ha az utcára kilépve pocsolyákat látunk az aszfalton, és a járókelők esőkabátot viselnek, akkor arra a logikus következtetésre juthatunk, hogy nemrégiben eshetett odakint. A közvetett bizonyítékok okozati láncolatát megalkotva hasonló gondolatmenetet felvázolva sikerült bizonyítania Jo­shua Steinglass vezető ügyésznek, hogy a Trumptól Cohenhez vándorolt összegek valójában nem jogi költséget fedeztek, hanem az ügyvéd által a pornószínésznőnek átadott hallgatási pénz részletekben történő visszafizetését szolgálták.

A történelmi döntéshez még nem párosul a büntetést megállapító bírói ítélet, amely akár 4 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Ám ez a vádlott 77 éves életkorára és büntetlen előéletére tekintettel nagy bizonyossággal kizárható. Ahogy az is, hogy Trump jogászcsapata ne nyújtana be azonnal fellebbezést az ítélet július 11-i kihirdetése után, s ennek elbírálására minden bizonnyal már csak a november 5-én esedékes elnökválasztás után számíthatunk.

Bár az ítélet kihirdetése után már hivatalosan is bűnösnek tekinthető a leendő republikánus elnökjelölt, az alkotmány nem zárja ki büntetett elő­életűek indulását az elnökválasztáson.

Politikai lökéshullámot azonban így is elindíthat az ítélethozatal. A hónap elején a Quinnipiac University által közzétett felmérés szerint a Trumppal szimpatizáló megkérdezettek csupán 6 százaléka válaszolta, hogy elbizonytalanítaná döntésében egy elmarasztaló ítélet, ám a csatatérállamokban tapasztalható Biden–Trump-verseny ki­élezettsége miatt a legkisebb elmozdulás is döntő lehet. A végletekig polarizált politikai környezetben az elkötelezett demokrata vagy trumpista republikánus szavazókat nem fogja érdemben befolyásolni a döntés, így a bizonytalan szavazók megnyerése lehet a kulcs.

A Republikánus Párt vezető politikusai az X (korábbi Twitter) közösségi médiában közzétett bejegyzéseikben azonnal felsorakoztak a magát „politikai fogolynak” nyilvánító és Teréz anyához hasonlító Trump mögött. Mike Johnson házelnök szerint „szégyenteli nap volt a tegnapi az amerikai történelemben”. Mint írta, a Biden-adminisztráció fegyverként használja az igazságszolgáltatás rendszerét, így a döntés pusztán politikai és nem jogi alapokon nyugszik. Ron DeSantis floridai kormányzó, akit januárban még Trump komoly kihívójaként emlegettek, most úgy fogalmazott, hogy Amerikában a jog uralmát elfogulatlan feleknek kellene érvényre juttatni ahelyett, hogy egy politikai szándéktól fűtött kamu bíróság ejtené foglyul azt. A vádlott is szót emelt maga mellett a tárgyalóterem folyosóján várakozó újságírók előtt. „Az egész egy becstelenség, elcsalt tárgyalás egy korrupt bírótól. Nem adták meg a helyszínváltoztatás lehetőségét, ebben a kerületben jó, ha 5 vagy 6 százalékos a támogatottságunk” – utalt arra a tényre, hogy Manhattanben az egyik legmagasabb a demokrata szavazók aránya az országban. „Az igazi ítéletet november 5-én fogják meghozni az emberek, ők tudják, mi történt itt, mindenki tudja, mi történt itt” – nyilatkozta az áldozati pózba merevedett Trump.

Az X-en megosztott bejegyzésében fő európai szövetségese, Orbán Viktor is kiállt a bajban lévő exelnök mellett, akit a „becsület emberének” ismert meg. „Küzdjön tovább, elnök úr!” – szurjolt Orbán Viktor a gyakorlatilag egyedüli amerikai barátjának.