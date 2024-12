Orbán-kormány;4-es metró;főváros;büntetés;

2024-12-09 06:00:00 CET

Az egész ország tele van szórva uniós milliárdokkal. A különféle beruházásokra kapott brüsszeli pénzek hasznosulásáról zaftos történetek sora kering az erdő nélküli lombkoronasétánytól a tehénmentes szarvasmarhatelepen át a luxusminibölcsiig. Az ellenőrzések – ha egyáltalán – rendre a botrány kipattanása után indulnak. Néha a kormány segít elsikálni a dolgot, mint például a kétes közvilágítási bizniszt lebonyolító Elios esetében, amikor egyszerűen kivették az uniós számlacsomagból a vitatott eliosos számlákat. Az ország elesett 13 milliárd forint támogatástól, de Orbán veje megszabadult az ellenőröktől és minden egyéb szankciótól.

Régi történet ez, ahogy a négyes metró körüli mutyi is. A projektre eredetileg 244 milliárdot kapott volna az akkor még Demszky Gábor vezette város, de már az első körben lehúztak belőle 59 milliárdot szabálytalan közbeszerzések okán. A beruházás számos kanyar után 2014-ben, Tarlós István főpolgármestersége idején jutott el az átadásig. Az uniós ellenőrök két év múlva arra jutottak, hogy 167 milliárd forint támogatásnak lába kélt. A pártokon átívelő közös érdekhálóban elhalt a nyomozás. A város hátradőlt. Csakhogy 2019-ben Karácsony Gergely lett a főpolgármester.

A Fidesznek pedig semmi se drága a megbuktatásért. Fogytán lehetett az ötlet, mert most előkapták a 4-es metró ügyét. S hirtelen megvilágosodtak: itt, kérem, szabálytalanságok történtek. Nagyon súlyosak, jaj. Még a választások előtt küldtek egy levelet a fővárosnak, hogy fizessen a 4-es metró 2006-ban (!), azaz 18 évvel ezelőtt aláírt járműbeszerzési szerződése körüli szabálytalanságokért 4,1 milliárd forint büntetést. Örök kérdés, hogy akkor is behajtanák-e, ha Szentkirályi Alexandra vagy Vitézy Dávid győz, de nem így lett. A bűn tántoríthatatlan őreként most kérik a pénzt. Egyszer ugyanis a régi bűnökért is fizetni kell. Jó lesz ezt észben tartani.