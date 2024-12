- Nem hagyhatja el hazáját a dél-koreai elnök

Külföldre utazási tilalom lépett érvénybe hétfőn Jun Szogjol dél-koreai elnökkel szemben a szükségállapot múlt heti kihirdetése miatt lázadás, illetve hazaárulás gyanújával ellene indult hatósági eljárások következtében – közölte a dél-koreai igazságügyi minisztérium.

A lépést a dél-koreai rendőrség, az ügyészség és a korrupcióellenes ügynökség kezdeményezte az elnök ellen felmerült vádak kivizsgálására hivatkozva.

Noha a dél-koreai elnök ellen hivatali ideje alatt nem indítható büntetőeljárás, az államfő mentelmi joga nem terjed ki a lázadással vagy hazaárulással kapcsolatos vádakra.

Ennek értelmében Jun Szogjolt kihallgathatja és akár őrizetbe is veheti a rendőrség a szükségállapot kihirdetése miatt. A dél-koreai védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, hogy az ország fegyveres erőinek irányítása jelenleg is az államfő kezében van, továbbra is ő a hadsereg főparancsnoka.