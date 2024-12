- Méregdrága autógyűjteményt hagyott hátra a bukott szír elnök, a menekülésre használt alagútjai is úsznak a luxusban

Szíria;alagutak;menekülési útvonal;luxusautók;Damaszkusz;Bassár el-Aszad;

2024-12-09 15:11:00 CET

Felfedezték a vasárnap megbuktatott szíriai vezető luxusautó-gyűjteményét a szír lázadók, miután a hétvégén megostromolták Bassár el-Aszad elnöki palotáját – idézte a Carexpert ausztrál autós magazin cikkét a Telex, hozzátéve, hogy a lap a X-re több videót is feltöltött a garázsban maradt autócsodák között sétáló lázadókról, sőt, egy kiválasztott Aston Martinnal át is hajtottak a parkolón. Méregdrága verdák egész tárházára bukkantak szép sorban.

Négy egyforma fekete Toyota FJ Cruiser parkolt egymás mellett, ezek darabja újonnan jelenleg 70 ezer euró, csaknem 30 millió forint. Bassár el-Aszadnak volt egy Lamborghini LM002-ese is, ez egy V12-es motorral hajtott terepjáró, ilyenből 1988-ban mindössze 328-at gyártottak. Láthatóvá vált két Ferrarija, egy F50-es és egy F430, de volt egy Lamborghini Diablo is. Az egyik felvételen látható, ahogy a lázadók végighajtanak a garázson egy Aston Martinnal, de van még ott jó néhány luxuskocsi, így egy Audi R8-as, egy Mercedes-Benz SLS AMG és egy Rolls-Royce Phantom is.

A Daily Mail az elmenekült elnök bátyja, Maher el-Aszad vezérőrnagy kastélya alatt feltárt hatalmas földalatti hálózatról, luxussal bélelt alagútrendszerről számolt be. A kastély padlójából a mélybe vezető lépcsősor vezet az ívelt mennyezetű fő alagútba, amelyből több alagút is nyílik, amelyekben nem csak a szellőzés biztosított, de akár huzamosabb ideig lakni is lehet ott, mert kialakítottak erős fémajtókkal lezárt nappalit és hálószobát is. A család titkos menekülési alagúthálózata megdöbbentette a szíriai lázadókat is. Bassár el-Aszadról azt tudni, hogy családjával Moszkvában kapott menedékjogot, de bátyja holléte egyelőre ismeretlen.

Az Aszad-rezsim megdöntése után vasárnap a lázadók betörtek és ki is fosztották az elnök damaszkuszi rezidenciáját – ezt már az izraeli Ynetnews írja, kiemelve: Bassár el-Aszadnak nemcsak Damaszkuszban, hanem más városokban is voltak palotái. A jelentések szerint a szír fővárosban a lázadók „Allahu Akbar” kiáltásokkal hatoltak be az épületbe, egyikük így fordult a társaihoz: „Érezzetek magatokat otthon!” Egy másik férfi képeket dobált a padlóra, mások mindent vittek, ami csak a kezük ügyébe akadt. Felgyújtották az elnöki palota egyik fogadótermét, amelyik ki is égett.