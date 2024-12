- Szavazni ment Georgescu

RMDSZ;Románia;elnökválasztás;érvénytelenítés;Călin Georgescu;

2024-12-09 15:00:00 CET

Nem talált különösebb visszhangra sem az elnökválasztás első fordulóját megnyerő Călin Georgescu, sem a szélsőjobb AUR elnök, George Simion szombati felhívása, vasárnap elmaradtak a tömeges tiltakozások az elnökválasztást érvénytelenítő pénteki alkotmánybírósági döntés ellen. Georgescu reggel 8 órára hívta híveit a szavazóhelyiségek elé, Simion 13 órára kérte ugyanezt támogatóitól. Néhány tucat ember tett eleget a felhívásnak.

Romániában tegnap épp az alkotmány napja volt, a radikálisok a szavazóhelyiségek megnyitását és az eredetileg december 8-ra tervezett második forduló megtartását követelték, az Alkotmánybíróság (AB) döntését a demokrácia megcsúfolásának nevezték. Georgescu a szavazókör előtt azt mondta, „virággal és imával” jött, mert hiába van az alkotmány napja, Romániában semmi sem alkotmányos többé. Mint mondta, a szavazással együtt „a szabadságunkat is eltörölték”.

A teljes elnökválasztási folyamat érvénytelenítését elrendelő pénteki alkotmánybírósági döntés kapcsán továbbra is megoszlanak a vélemények arról, hogy az AB döntése visszaélés volt a demokráciával, durva beavatkozás egy demokratikus folyamatba, vagy ez volt az egyetlen lehetőség a demokrácia és a jogállam megmentésére. Eckstein-Kovács Péter kolozsvári jogász, az RMDSZ korábbi szenátora, volt kisebbségügyi miniszter és Traian Basescu volt államfő tanácsosa a Népszavának azt mondta: volt törvényes alapja Alkotmánybíróság döntésének. Szerinte nem volt vállalható hagyni, hogy orosz rulett legyen a második forduló eredménye. Márpedig az lett volna, mivel az egyik, második fordulóba jutott jelölt valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelentett volna. „Románia alkotmánya alapján, valóban ez volt a demokratikus megoldás. Persze, ezt meg lehetett volna hamarabb is oldani”, szögezte le a romániai magyar jogász.

Amint arról lapunk is beszámolt, az elnökválasztás érvénytelenítését kérő első beadványt még elutasította az AB, de újraszámlálást kért, ami után érvényesítette az első fordulót. Rá négy napra viszont a teljes folyamatot érvénytelenítették, új elnökválasztás kiírását rendelte el a testület. Eckstein ezt azzal magyarázta, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülése után, a titkosszolgálati jelentések titkosításának feloldása új információkat, bizonyítékokat adott az AB kezébe. A hatályos román törvények szerint a megismételt elnökválasztás tavaszra időzíthető. A román véleményformálók nem tudnak egyelőre egyértelmű választ adni arra, hogy a nulláról induló megismételt választáson újra indulhat-e jelöltként az orosz és obskurus TikTok támogatást élvező Goeorgescu. Eckstein szerint azonban, „ha a választás megismétlése Calin Georgescu jelölt törvénytelen cselekedeteire van alapozva, akkor csekély a valószínűsége, hogy indulhat az újrázó választáson”. Mint mondta, „mindenkit váratlanul ért, hogy egy esélytelen jelölt mintegy tíz nap alatt elsőhelyes, 20 százalék feletti eredményre tornászta fel magát. Ha okosabb a titkosszolgálat és az AB, akkor kizárhatták volna Sosoaca asszony mellett Georgescu urat is már az elején. Természetesen, kizárásokkal nem lehet hosszú távon megállítani a széljobb előretörését. De ezt a Vasgárdista szimpatizáns jelöltet meg kellett állítani”, szögezte le.

Nyilván, több hiba is történt, hangsúlyozta Eckstein, ezekben „ludas úgy a titkosszolgálat (ok), mint az AB, valamint a még hivatalban lévő államelnök is. Ennek ellenére, az AB végül is olyan döntést hozott, ami lehetővé teszi a felmerült törvénytelenségek kivizsgálását. Eredmény majd tavasszal lesz. Addig is lehet gondolkodni”.

Hétvégén megkezdődtek a házkutatások Georgescu finanszírozói és a legionárius rendezvények szervezői között. Többen alvilági figurák, akik menekülni kezdtek Romániából.