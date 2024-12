- Nyugaton óvatos derűlátással fogadták Bassár el-Aszad rezsimjének megdöntését

Teljesen átalakulhatnak a közel-keleti viszonyok Aszad bukása után: vasárnap óta a Hajat Tahrír al-Sam (HTS) iszlamista csoport vezette lázadók ellenőrzik a fővárost, Damaszkuszt. Joe Biden leköszönő amerikai elnök úgy látja, hogy Aszad bukása saját külpolitikájának az eredménye. „Aszad legfontosabb támogatói Irán, a Hezbollah és Oroszország voltak” – mondta Biden a Fehér Házban tartott beszédében. Támogatásuk azonban nemrégiben összeomlott, „mert mindhárman sokkal gyengébbek ma, mint amikor hivatalba léptem”. Donald Trump megválasztott amerikai elnök a Truth Social üzenetküldő szolgáltatáson azt írta: „Aszadnak vége”, „a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország” már „nem érdekelt a védelmében”, tette hozzá.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „történelmi napról beszélt” a Közel-Keleten. A megszállt Golán-fennsíkon tett látogatása során elmondta: „Az Aszad-rezsim a gonosz iráni tengely központi része – ez a rezsim megbukott”. Mint mondta, politikája jelentős szerepet játszott Aszad bukásában. Ez „az Iránra és a Hezbollahra mért csapásaink közvetlen eredménye” volt. Ez pedig „láncreakciót” váltott ki a Közel-Keleten, fogalmazott. Most „fontos lehetőségek” vannak Izrael számára, de veszélyek is, mutatott rá.

Olaf Scholz német kancellár „jó hírnek” nevezte Aszad bukását.

– mutatott rá a német kancellár. Hozzátette, most az a legfontosabb, hogy Szíriában gyorsan helyreálljon a törvényes rend. Minden vallási közösségnek és kisebbségnek védelmet kell élveznie – folytatta Scholz. Emmanuel Macron francia elnök közölte, a barbár állam végre megbukott. Franciaország továbbra is az emberek biztonságáért lép fel a Közel-Keleten. „Tisztelettel adózom a szíriai népnek, bátorságuknak és türelmüknek. A bizonytalanság e pillanatában békét, szabadságot és egységet kívánok nekik” – írta az X üzenetküldő szolgáltatáson.

António Guterres ENSZ-főtitkár szintén üdvözölte a szíriai elnök bukását, és felszólította a szíriai népet, ragadja meg a béke lehetőségét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapította ugyan, hogy a szíriai változás a térségben nem kockázatmentes, de megjegyezte, Európa kész támogatni a nemzeti egység megőrzését és egy minden kisebbséget védő szíriai állam újjáépítését.

A szíriaiak világszerte üdvrivalgással fogadták Aszad bukását. Berlinben sok szír vonult az utcára, s ünnepelt: az ellenzék zászlaját lobogtatták (zöld-fehér-fekete helyett piros-fehér-fekete). Szírek táncoltak és énekeltek a párizsi Place de la Republique téren, Párizs központjában. Ausztriában több tízezren ünnepelték Aszad bukását. Ünnepi megmozdulásokat tartottak a londoni Trafalgar téren, a dán fővárosban, Koppenhágában, a városháza előtti örömteli téren, valamint sok ezren vonultak utcára Svédország fővárosában, Stockholmban.

Törökország eközben felszólította a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a szíriai átmenetet.

– hangoztatta Hakan Fidan török külügyminiszter egy dohai politikai fórumon. Törökország a szomszédos országokkal együttműködve segítené az újjáépítést és együttműködne az új kormánnyal. Országa minden csoporttal kapcsolatban áll, tette hozzá.

Oroszország vesztette a legtöbbet

Bassár el-Aszad elnök bukása Irán mellett Oroszország számára jelenti a legnagyobb csapást. Vlagyimir Putyin elnök több mint egy évtizeden át tartó szíriai szerepvállalásával a Közel-Kelet egyik legfontosabb szereplőjeként pozicionálta magát. Moszkva azonban nem tudta megakadályozni Aszad bukását. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) nevű agytröszt szerint Aszad bukása rontja a Kreml urának hitelességét szövetségesei körében. Putyin több országban védelmébe vette az autoriter uralkodókat. Ezzel nem csak a többpólusú világrend létrehozását akarta megvalósítani, hanem célja az Egyesült Államok pozíciójának gyengítése is volt. Most azonban az is kérdéses, Oroszország milyen mértékben tudja fenntartani stratégiai fontosságú katonai jelenlétét a térségben. Az ISW szerint a Kremlnek nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítania az új szíriai vezetéssel, hiszen 2015 óta katonai erővel is segítette a Moszkvába menekült szíriai elnököt. Oroszország ugyanakkor hétfőn azt közölte, kapcsolatban áll a szíriai lázadócsoportokkal és szíriai katonai bázisai „jelenleg” nincsenek veszélyben. Ugyanakkor riadókészültségbe helyezték az ott szolgáló orosz katonákat. A két szíriai orosz katonai bázis különösen fontos Moszkva számára: a tartuszi kikötőn keresztül érheti el a Földközi-tengert. A hmeimimi repülőtér pedig lehetővé teszi az oroszok számára, hogy a régió egész területére eljussanak – írja a Deutsche Welle (DW). Szíria tehát Oroszország kapuja a Közel-Keletre.

A moszkvai védelmi minisztériumhoz közel álló, befolyásos orosz háborús blog, a Ribar szerint a hivatalos orosz állítással szemben aggodalomra ad okot szíriai bázisok további sorsa. „Oroszország katonai jelenléte a közel-keleti régióban egy hajszálon függ” – írták a blogon. Aaron Y. Zelin, a Washingtoni Intézet munkatársa, Közel-Kelet szakértő a Szabad Európa Rádiónak elmondta, különösen a tartuszi haditengerészeti támaszpont elvesztése „rendkívül nagy veszteség lenne Oroszország számára”. „Ez az ország egyetlen kikötője, amelyet haditengerészeti tevékenységeihez és hatalmi kivetítéséhez használhat” – mondta. Kifejtette, a kikötő elvesztése révén Oroszország teljesen elvesztené közel-keleti stratégiai pozícióit.

„A Hezbollahot megtizedelte az Izraellel vívott háború, Irán is sokkal gyengébb lett ennek következtében, Oroszország pedig sok csapatát Ukrajnába telepítette. A szövetségesek egyike sem volt képes közel olyan támogatást nyújtani Aszadnak, mint amilyet korábban kapott. Ez pedig meggyengítette az erőit” – mutatott rá Christopher Phillips, a Chatham House brit agytröszt munkatársa a Politicónak.

Hétfőn a moszkvai szíriai nagykövetségen felvonták a szíriai ellenzék zászlaját. Teljesen tisztázatlan, hogy Moszkva és Szíria kapcsolata milyen irányba fog fejlődni.