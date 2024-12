- A Szenátus elfogadta a BME modellváltását

felsőoktatás;Erasmus;BME;részvénytársaságok;modellváltás;Horizon;

2024-12-09 18:39:00 CET

Elfogadta a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szenátusa az egyetemi modellváltást a december 9-i ülésén, írja a Mérce.

A lap szerint a végszavazáson a Szenátus tagjai körülbelül 85 százalékos arányban elfogadták, hogy elinduljon a folyamat, melynek része lesz, hogy az egyetem új fenntartójaként 2025. január 1-jétől egy Zrt.-t jegyeznek be.

A kormány évek óta szeretné a BME-t is kiterelni az állami fenntartásból, az egyetem eddigi vezetése viszont ennek ellenállt. Az egyetem nyáron megválasztott új rektora, Charaf Hassan megválasztása után azt közölte, hogy amíg a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába szervezett intézmények ki vannak zárva a Horizon 2020 és Erasmus programokból, addig ez a modell a BME számára szóba sem jöhet.

Mint arról november közepén beszámoltunk, a rektor ezért egy alternatív megoldással állt a kormány elé, mégpedig azzal, hogy a BME több modellváltó egyetemmel ellentétben nem egy alapítvány, hanem egy cég fenntartásába kerüljön. Korábban a Telex írta meg, hogy több kormányülésen is szó lehetett a BME privatizálásáról, a modellváltásában pedig a Mol is szerepet kapna a fenntartó részvénytársaság részvényeseként, de az MVM neve is felmerült. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt hónapban egy kormányinfón el is ismerte, hogy Mollal vannak ilyen tárgyalások.

A Mérce szerint a Szenátus az egyetemi polgárság javaslataira több módosítót is elfogadott a határozathoz. Azt írja a lap, hogy szerepel benne egy ígéret arra vonatkozóan, hogy amennyiben a mostani előterjesztés keretrendszerétől lényegesen eltér a kormánnyal folytatott tárgyalások során az ajánlat, akkor a Szenátus fenntartja a jogot az újbóli tárgyalásra és szavazásra.

Továbbá konkrét ígéret hangzott el arra vonatkozóan, hogy a BME modellváltásának „alapvető feltétele”,

hogy az egyetem diákjai, kutatói és oktatói részt vehessenek az európai uniós pályázatokban, noha az Erasmus és Horizon neve konkrétan nem hangzott el.

A Szenátus nem fogadta el a szakszervezet módosító javaslatát az 50 százalékos dolgozói bérnövekedésről, ugyanakkor elvi ígéretet tettek egy „akár már január elején” bevezethető emelésre, amellyel kapcsolatban saját megfogalmazása szerint a rektor „elkötelezett”. A béremelés mértékére azonban nem tudott garanciát vállalni a rektor, mert a fedezet még nem áll rendelkezésre. A modellváltást továbbra is az anyagi források szükségességével indokolják.

„A BME soha nem félt új utakat keresni. (...) Alapvetésnek tekintem, hogy a hallgatói jogok érintetlenül maradnak és az akadémiai szabadság nem sérül az új modellben. A döntés eredményeképpen elérhetjük azt a közös célunkat, hogy a BME Európa 10 vezető műszaki egyeteme közé emelkedjen”

- jelentette ki az ülésen Charaf Hassan rektor a BME hétfő délután kiadott közleményében.

A közlemény szerint az elfogadott előterjesztés „rögzíti a tervezett, új működési keretrendszerre vonatkozó alapvető elvárásokat, többek között: a BME hosszú távú, stabil, kiszámíthatóan növekvő finanszírozását”. Hozzátették: „a BME által kezelt ingó és ingatlan vagyon állami tulajdon marad, de vagyonkezelési jogát határozott, hosszú időtartamra a Műegyetem kapja meg; a hallgatók képviseleti, részvételi, döntési, egyetértési és véleményezési jogosítványai változatlanul fennmaradnak és a Szenátus az új működési modellben is a BME legfőbb akadémiai döntéshozó testülete lesz.”