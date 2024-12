- A Heartstopper új része lett a legjobb

könyvek;toplista;

2024-12-10 07:32:00 CET

A Goodreadsen az idén is megszavazták az olvasók, hogy szerintük mik voltak az év legjobb könyvei – tájékoztatta a magyar olvasókat a Könyves Magazin.

Az amerikai honlap minden évben összeállít egy listát a közönség szavazatai alapján, kategóriái: szépirodalom, történelmi fikció, thriller, romantikus irodalom, romantasy, fantasy, sci-fi, horror, első kötet, hangoskönyv, young adult fantasy, young adult (YA) irodalom, nonfiction, memoár, történelem/életrajz.

A szépirodalom kategória győztese a hazai közönség számára nem annyira ismerős, de Alison Espach amerikai szerzőnő The Wedding People című könyve az Egyesült Államokban valóságos szenzáció. A második legtöbb szavazatot ebben a kategóriában Sally Rooney új regénye, az Intermezzo kapta, mely idén magyarul is megjelent a 21. Század Kiadó gondozásában. A történelmi fikció kategóriában Kristin Hannah The Women című könyvével fölényesen győzött. A szerző ügyvédből lett író; a The Women az amerikai hadsereg fiatal ápolónőjének, Frances „Frankie” McGrathnak a történetét mutatja be a vietnámi háború alatt. A thriller kategóriában Liz Moore The God of the Woods kötete került ki győztesként. A legjobb idei horror a Goodreads közönsége szerint Stephen King You Like It Darker című novelláskötete. A young adult irodalomnál az itthon is jól ismert, a fóliatörvény miatt a hírekbe került Heartstopper, pontosabban annak ötödik része vitte a prímet. A memoárok között Kelly Bishopnak, a Szívek szállodája színésznőjének memoárja lett a nyertes, de ott van a listán Salman Rushdietól a Kés is.