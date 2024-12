- Szijjártó Péter: Katonák jelentek meg Magyarország damaszkuszi nagykövetségén

Szijjártó Péter;Szíria;álhír;

2024-12-10 08:00:00 CET

Katonák jelentek meg Magyarország szíriai nagykövetségén, az épületet már korábban evakuálták – közölte egy kedd reggeli videóban a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint a világ ezen térségében a terrorszervezetek jelenléte sajnos mindennapos jelenség, és azok brutalitása is közismert. A tárcavezető egyben sajnálatát fejezte ki, amiért arról jelentek meg információk vasárnap, hogy egy titokzatos szír repülőgép jelent meg Budapesten. Erről egyébként gyorsan kiderült, hogy nem igaz, hisz a hír mellé csatolt fénykép nem idén, hanem 2024-ben készült, s nem is a magyar fővárosban, hanem Ankarában. Az ügyben a titkosszolgálatok is vizsgálódnak.

„Ez nem a Fortnite (egy online videójáték – a szerk.), hanem ez a valóság. Itt egy olyan küzdelem zajlik a Közel-keleten, amelyben terrorszervezetek is mélyen érintettek” – fogalmazott Szijjártó Péter, nyomatékosítva, hogy egy-egy ilyen álhír nagyon komoly veszélybe tud sodorni egy egész országot. Szíriában kis számban, de élnek magyarok, az országnak van Budapesten nagykövetsége, amely így támadások célpontja lehet.

„Arra kérem az újságírókat és a politikusokat, hogy ilyen éles helyzetben ne próbáljanak hazugsággal, álhírrel, bosszúvágytól vezérelve belpolitikai hasznot hajtani, mert ezzel magyar embereket, sőt egy országot tudnak veszélybe sodorni”

– jelentette ki, hozzáfűzve, hogy szerencsére nem történt végzetes tragédia, ugyanakkor ez is bekövetkezhetett volna.

A tárcavezető egyúttal reményét fejezte ki, hogy mindenki tanult az esetből és ilyen felelőtlen, veszélyes magatartásra magyar újságírók és politikusok soha többet nem ragadtatják magukat.