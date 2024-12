- Meghosszabbították az amerikai nő meggyilkolásával gyanúsított ír férfi letartóztatását

18+;Budapest;gyilkosság;letartóztatás;meghosszabbítás;

2024-12-10 12:34:00 CET

Meghosszabbította a Fővárosi Törvényszék annak a 37 éves ír férfinek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy szex közben meggyilkolt egy 31 éves, amerikai nőt Budapesten – tudta meg a 24.hu.

A Fővárosi Törvényszék szóvivője a portál megkeresésére közölte,

a bíróság március tizedikéig hosszabbította meg a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a portálnak elmondta, a döntés nem végleges, ellene a gyanúsított és a védő fellebbezéssel élhet.

Mint arról lapunk is beszámolt, Mackenzie Elizabeth Michalski november 5-én este tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről. A rendőrség köztéri kamerafelvételek alapján azonosította a feltételezhető tettest, a 37 éves M. L. T. ír állampolgárt, akivel az eltűnt nőt több szórakozóhelyen is együtt látták. A férfit a VII. kerületben, bérelt lakásánál fogták el november 6-án este. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki M. L. T.-t, aki vallomást tett: elismerte, hogy megölte a nőt, de balesetnek állította be a cselekményét. A gyanúsított a kihallgatása után megmutatta azt is, hova rejtette a holttestet.

A férfi egy szórakozóhelyen ismerkedett meg későbbi áldozatával, majd egy másik szórakozóhelyre is átmentek, ahol táncoltak, „közelebb kerültek egymáshoz, majd a lány úgy döntött, hogy felmegy a férfi lakásába”, ahol intim kapcsolatba kerültek, és eközben végzett a lánnyal a férfi. Ezután igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait: az apartmanjában kitakarított, a holttestet egy ruhásszekrénybe rejtette, amíg elment egy bőröndöt venni. Ezután a lány testét a bőröndbe rakta, majd autót bérelt, és a bőrönddel a csomagtartóban elindult a Balaton felé. Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát, majd visszatért Budapestre.

Az emberöléssel gyanúsított ír férfi ügyvédje, Magyar György a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, ügyfele azt mondta, hogy a lány azt kérte tőle, kötözze meg, s hogy okozzon neki fájdalmat, mert attól hátha jobban izgalomba jön. „A fiú azt mondta, hogy ő ilyet még nem csinált, de a lány kérésére megtette. Ebben a »szado-mazo játékban« eldurvultak a dolgok, a lány oxigénhiányos állapotba került, elvesztette az eszméletét, és megfulladt” – fogalmazott az ügyvéd.

A meggyilkolt amerikai nő szülei szerint viszont teljesen kizárt az, hogy baleset történt. A közösségi oldalra feltöltött posztjukban azt írták, hogy a magyar rendőrséggel áttekintett és a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint ez egy szándékos és erőszakos gyilkosság volt.