- Doktor Csubakka

Fidesz;Orbán Balázs;

2024-12-11 06:00:00 CET

A Csubakka-védelem az amerikai popkultúrából került át rövid úton a nemzetközi és a magyar jogba, és olyannyira velünk marad, hogy az Orbán-kormány kommunikációja gyakorta erre épül, amikor valami jelentős kormányzati gazemberséget kell a nyilvánosságban hatástalanítani. Ilyen esetekre alapvetően két megoldásuk van a propagandaminisztériumban tevékenykedő derék hazafiaknak: az egyik a gumicsont-módszer - amikor bedobnak egy indifferens, de a közönséget lefoglaló elterelő témát, mint amilyen mondjuk a könyvek lefóliázása –, a másik pedig a Csubakka-védelem. Utóbbinak az első olyan alkalmazását, amikor egy állam volt a felhasználó, a politikai szakirodalom eleve az orbáni Magyarországhoz köti: a rendkívül népszerűtlen vasárnapiboltzár-törvény visszavonását uralkodó elitünk a fokozódó migrációs nyomással és a bevándorlás elleni küzdelemmel indokolta.

Tartunk tőle, hogy ennyiből még nem feltétlenül tudja mindenki kitalálni, mi is a metódus lényege. De nem is kell elképzelni, mert a valóság a minap a segítségünkre sietett. Képzelje el a kedves olvasó, hogy a kormány egyik fontos háttérembere – aki mostanában annyira már nincs is a háttérben; sokszor Orbán Viktor helyett szólal meg, a külügyminiszteri poszt várományosaként emlegetik, és egyetemi ügyekben gyakran ő mondja ki a döntő szót –, egy (ön)plágiumot nem csak nyomokban tartalmazó doktori disszertációval akar doktori címet szeretni a kormány által leginkább támadott állami egyetemen. Aztán a védést követően, mivel a botrány nem akar elég gyorsan elülni, az illető elkezd azzal védekezni, hogy azért támadják, mert egy szabálytalanul parkoló szolgálati kisbusszal érkezett a helyszínre, ami pedig nem is igaz.

Nos, ez a Csubakka-védelem klasszikus példája – még néhány év, és alighanem szintén helye lesz a jogtudományi tankönyvekben. Mivelhogy, mint fentebb jeleztük, létező ügyvédi technika – annak ellenére, hogy nem egy különösen csavaros eszű jogász, hanem a South Park stábja találta ki (az adott epizódban a gyilkos O. J. Simpsont azzal a mondással védték, hogy Csubakka vuki, tehát nem élhetett az ewokok bolygóján) – és számos kisebb-nagyobb gazembert kimentett már a bajból. Amivel amúgy nem kívánjuk legazemberezni a miniszterelnök politikai igazgatóját, sőt azzal sem a dehumanizálás a célunk, hogy felhívjuk rá a figyelmet: ha jobban megnézzük, Orbán Balázs a Star Wars-mitológia emberarcú, emberi intelligenciával rendelkező lényei közül nem is a vuki Csubakkára, hanem a kisebb, kedvesebb ewokokra hasonlít. Aminek a plágium-vétség szempontjából semmi jelentősége – pontosan ugyanúgy, mint a mikrobusznak; éppen ez a Csubakka védelem lényege. Amely eljárást – és itt jutunk el írásunk egyetlen, új információt tartalmazó tényállításához – a szakmai feljegyzések szerint kizárólag olyan elkövetők érdekében használnak (ellenpélda nélkül), akik vitán felül vétkesek abban, amit a terhükre róttak. És ez Orbán Balázs PhD s.c.l. esetében egyáltalán nem az állami mikrobusz, de még csak nem is a tilosban parkolás.