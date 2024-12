- A versendi polgármester szerint patkányméreggel kevert pszichoaktív anyag okozhatta egy helybéli nő halálát

drog;Baranya vármegye;Versend;

Múlt pénteken rosszul lett egy 34 éves asszony a Baranya megyei Versenden, ezért a mentő beszállította őt a mohácsi kórházba. Másnap hajnalban a nő meghalt, s az esetről Páger Ferenc, Versend független polgármestere felháborodott bejegyzést írt a Facebook-oldalán. Páger szerint ugyanis a napszámosként dolgozó asszony halálához „nagy valószínűséggel hozzájárult a patkányméreggel kevert drog fogyasztása”.

Olvasva a bejegyzést felhívtuk a polgármestert, aki elmondta: tudomása szerint a falujában a drogterjesztők által kínált kristály nevű pszichoaktív anyagot gyakran patkányméreggel keverik, mert így olcsóbb, a hatása viszont erősebb. A hét végén elhunyt asszony két éve szokott rá a kristályra, néhány hete azonban annyira legyengült, hogy nem tudott felkelni az ágyból, ezért eldöntötte: „lejön” a szerről. De már későn határozta el magát.

– Pénteken jajongott, üvöltött a fájdalomtól, ezért hívtuk ki a mentőket

– idézte fel a tragédia előzményeit Páger Ferenc. – Embert még ennyire szenvedni nem láttam, mint őt. Az ügyeletes doktornő szerint a jelek arról vallanak, hogy a drogozás miatt az asszony mája mondta fel a szolgálatot. De a végleges eredmény csak később várható, a boncolás után.

Azt, hogy az asszony kitől vásárolhatta rendszeresen a drogot, a polgármester szerint szinte mindenki tudja a faluban, hisz a 870 lelkes Versenden összesen két terjesztő tevékenykedik.

– Már többször is feljelentették őket, magam is megtettem – mondta Páger. – Eddig azonban nem találtak ellenük elegendő bizonyítékot.

A polgármester állítja, a falujában tömegessé vált a kábítószer-fogyasztás, a település több száz lakója drogfüggő már.

Emiatt egyre többen elvesztik állandó munkájukat, és eladogatják értékeiket. Van olyan férfi, aki az elmúlt években apránként értékesítette a házát, előbb eladta a radiátorokat meg az ajtókat-ablakokat, aztán lebontotta a garázsát és pénzzé tette az abból kinyert cserepet és téglát. Most ugyan – az asszony halála miatt – sokan átkozzák és fenyegetik a helyi drogterjesztőket, tette hozzá Páger Ferenc, ám sokan védik is őket, hisz továbbra is tőlük akarnak anyagot venni.

Megkérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, indult-e versendi asszony halála okán büntetőeljárás, azt a választ kaptuk, hogy eddig még nem, mivel az ügyben nem érkezett feljelentés.