- Pokoli nehéz hajrá következik

női kézilabda;

2024-12-10 19:24:00 CET

51-55. perc: Szemerey hárított ziccert. Flippes-pel szemben szabálytalankodott Simon, Horacek belőtte a hétméterest (23-27). Utolsó idejét kérte ki Golovin Vlagyimir. A kapitány azt kérte, hogy továbbra is rendszerben védekezzen a csapata, ne legyenek türelmetlenek a játékosok. Több labda nélküli mozgást kért és pontos befejezést ziccerben. Juhász bombázott védhetetlenül a bal felső sarokba (24-27). Flippes passzolt pontatlanul, Simon is eladta a labdát, Nze Minko is kidobta a labdát az oldalvonalon túlra, de tovább támadhattak a franciák, akik időt kértek.