- Újcirkusz és Vergilius: amikor a nézők nem pusztán szemlélői, aktív felfedezői is egy titokzatos, mitikus világnak

Recirquel Újcirkusz Társulat;

2024-12-11 08:25:00 CET

A Millenáris Nagycsarnokának monumentális tere 2025 novemberétől döbbenetes metamorfózison megy keresztül: hatezer négyzetméteren kel valódi életre antikvitás, modernitás, eposz és „VR-élmény” egy páratlan fúzióban. Ez lesz a Walk My World, a Recirquel Társulat legújabb projektje, mely nem csupán méretében, de koncepciójában is unikális: az újcirkusz nyelvén szólaltatja meg Vergilius időtlen eposzát, az Aeneist, olyan formabontó módon, amely eddig csak a világ művészeti metropoliszaiban – New Yorkban, Londonban és Sanghajban – volt látható.

Az öt éven át formálódó alkotói vízió egy olyan univerzumot teremt, ahol a nézők nem pusztán szemlélői, hanem aktív felfedezői lesznek egy titokzatos, mitikus világnak. A térben szabadon kalandozó közönség beleshet majd az istenek életébe, követheti Aeneas útját Trójától Karthágóig, vagy elmerülhet Dido tragikus szerelmének rejtett dimenziójában. A produkció szeretné megszünteti a hagyományos színpad és nézőtér dichotómiáját: a közönség besétál a történetbe, miközben megőrzi a „láthatatlan megfigyelő” státuszát.

A Vági Bence vezette alkotócsapat várhatóan a tér minden szegletét aprólékosan kidolgozott részletekkel tölti meg. A nyolcszáz négyzetméteres labirintustól a karthágói piactérig minden helyszín önálló mikrokozmoszt alkot majd. A körülbelül három órás produkció olyan alaposan „túltervezett”, hogy bizonyára minden visszatérés új felfedezéseket tartogat.

A Walk My World egyesíti magában a színház, a cirque danse, a múzeum és úgymond a kalandregény elemeit. A társulat célja egy olyan művészeti fókuszpont létrehozása, mely képes megszólítani a nemzetközi közönséget is. A produkció nem csupán az alkotók eddigi kísérleteinek – köztük a Kristály és az IMA sikerének – beteljesülése, hanem az első olyan újcirkuszi előadás, amely a színház totális eszköztárát használja. Az itthon precedenst teremtő Recirquel-élmény 2025 márciusától épül, hogy novembertől állandó attrakciónkként várja a látogatókat. A jegyértékesítés december 10-én indult.