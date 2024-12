- A lányokat babaházakkal próbálták felkészíteni a háztartás vezetésére, a fiúk leginkább istállót kaptak

Ausztria;kiállítás;Adventi Vásár;babaház;

Tollasozni már a barokk korban is lehetett, a Schloss Hof palotakiállításának egyik termében – amely a szabadidő egykori kellemes eltöltésének módozatait mutatja be – kapásból negyvenkettő gyerekjáték tűnik fel, közülük több ma sem ismeretlen. Savoyai Jenő, majd Mária Terézia pompázatos palotája alig félórányi autóútra van Pozsonytól és a hegyeshalmi határtól, a közelben van Carnuntum római város (amely csak március és november között látogatható), Haydn szülőfaluja, Rohrau (az ottani kastély, a Schloss Rohrau ilyenkor is nyitva tart), és nem utolsó sorban a szomszédban található az első morvamezei csata helyszíne, Groißenbrunn, amely magyar részről nem úgy sikerült, mint a második. Ha annak idején IV. Béla serege nem marad alul, talán Stájerország még ma is „magyar”, lenne igazi hegyünk, és a Gösser is echtes ungarische sör volna.

A zseniális hadvezér, Savoyai Jenő 1725-ben vásárolta meg a morvamezei birtokot, az egykor itt állt reneszánsz kastélyt pedig a kor leghíresebb udvari építésze, Johann Lukas von Hildebrandt tervei alapján alakíttatta át vadászkastéllyá, amelyet örököseitől vásárolt meg Mária Terézia és férje, Lotaringiai Ferenc István. Az épület a mai formáját az 1770-es átépítéskor nyerte el, késő barokk, klasszicista stílusban. A Bécstől mindössze nyolc órányi hintóútra található kastély a szabadságot jelentette a császári pár számára. És igazi élettel töltötték meg a kastélyt, amelyet Canaletto három festményen is megörökített. A kastélytörténeti kiállítás a bútorozott császári lakosztályokat mutatja be, Savoyai Jenő, Mária Terézia és fia, a kalapos király, II. József alakját megidézve életmód- és divattörténeti kitekintést is ad. Míg egy festményen felfedezhetjük a francia forradalom áldozatát, a gyermekként ábrázolt Mára Antónia főhercegnőt, más képeken Zita királynét és IV. Károlyt is láthatjuk. Az igazi sztár persze Jenő herceg, akinek európai csatáit egy falra kivetített, interaktív térképen is megismerhetjük. És persze arra is találtak módot, hogy Jenő herceg legendája miként élt tovább a XX. századi popkultúrában. Arról nem emlékezik meg a tárlat, hogy a második világháborúban volt egy Prinz Eugen nevű Admiral Hipper-osztályú nehézcirkáló, amely minden csatát megúszva kapta a „szerencsés herceg” becenevet, ám arról igen, hogy még sci-fi filmkomédiába is beleírták Jenő herceg alakját. Sőt, még az Augarten porcelánmanufaktúrának is van olyan mintája, amit róla neveztek el – mondjuk az elég sajátságos, hogy ezt két porcelánfallosszal szemléltetik.

A fóliahívők megnyugtatására meg kell jegyezni: a kastélytörténeti kiállítástól külön látható a Schloss Hof új időszaki kiállítása, amely az ünnepi időszakban egy stájer gyűjtő babaház-kollekcióját mutatja be. – Mint karácsonyi ajándék, a babaház máig nagyon közkedvelt. Az első babaház, amelyről írásos emlék szerepel, V. Albert bajor herceg udvarából származik 1557-ből. Egy nagyon pompázatos babaházat építtetett a herceg, de kimondottan dekorációs célból, nem lehetett játszani vele. Utána több ilyen babaház épült fel, főleg gazdagabb családokban, illetve uralkodói házakban, a babaházak csak a XIX. században lettek gyermekek játékszerei – mesélte a tárlatvezetésen a kastély marketingvezetője, Orbán Zsolt.

– A babaházak egyik fő célja volt, hogy a gyerekeket felkészítsék a valóságos életre. De főleg a kislányokat a háztartás vezetésére

– tette hozzá. Mint kiderült: a fiúk is kaphattak babaházakat, de leginkább istállókat. A gyufásskatulyaméretű babaházaktól kezdve a legmívesebb darabokig persze találni olyat, ami nem a valóságos életre készít fel, de legalábbis nem a magyar valóságra: itt az iskolatermekben mindig van tanár, a kórházi szobákban nővér, és a babák fáradhatatlanul végzik a dolgukat.

A kastély üzemeltetője, a Schönbrunn Group társaság jóvoltából persze nem csak ennyi a truváj a Schloss Hofban:

minden hétvégén 10 és 19 óra között adventi vásár van a kastély parkjában és árkádos udvarában.

Az elmúlt években mindenféle adventi vásár kapott már mindenféle díjat – nos, az itteni igen szép és gusztusos, az árakkal is versenyben van, és nem csak puncsról és forralt borról szól. A Sala Terrenában betlehem-kiállítás látható, az istállóépületben élő betlehem – itt egyébként a karácsony történetét bemutató előadás is látható 10, 13, 15 és 17 órakor. Az árkádos udvarban fúvószenekar gondoskodik a hangulatról, a gyerekeket a szabadtéren régi körhinta, gyerekvasút, pónilovaglás várja, a kicsiket hétvégente kézművesfoglalkozásokkal is le lehet kötni. Magyar vezetést a kastélyban legközelebb december 21-én tartanak.

Infó: Babaházkiállítás és karácsonyi vásár, Schloss Hof (Schloßhof 1, 2294 Schloßhof). Belépő felnőtteknek 9,50, gyerekeknek 6 és 18 év között 4,50 euró. Karácsonyi vásár és Schloss Hof kastélya: felnőtteknek 19, gyerekenke 12 euró. Tárlatvezetési különdíj felnőtteknek 5 euró, gyerekeknek 2,50, gyermekeknek 6 éves korig a belépés ingyenes.