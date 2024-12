- Szájer József örül, hogy menekülése ereszként híresült el, mert sokkal durvább nevet is lehetett volna neki adni

Szájer József;ereszcsatorna;

2024-12-11 08:53:00 CET

„Én azért magamban nagyon örültem, hogy ez az egész ügy ilyen ereszként híresedett el (...) mennyivel durvább nevet is adhattak volna ennek az egész történetnek” – mondta el a Szabad Európa Intézet igazgatója Jeszenszky Zsolt podcastműsorában a 444.hu beszámolója szerint.

Szájer József hozzátette, bár nincsen bizonyítéka, elég sok jel arra mutat, hogy csőbe húzták azon az elhíresült orgián. Azt hangoztatta, ő mindösszesen annyiban hibázott, hogy megsértette az akkor érvényben lévő járványügyi intézkedéseket.

„Azért ez mégiscsak azzal járt, hogy azok a választók, akik alappal vagy alap nélkül, de bíztak bennem, bíztak az integritásomban, ezek csalódtak. És a politikát ezért is hagytam abba. (...) Amúgy egyébként már terveztem, hogy abbahagyom”

– fogalmazott.

A botrány megviselte. „Az hatalmasodott el rajtam, hogy itt van harminc év, amit hiába dolgoztam végig, hiába csináltam, amit csináltam, egy ilyen bizalmi típusú kérdésen megbuktam. A politikának mégiscsak a bizalom van a legbelsőbb körében, ha ezt az ember eloszlatja, nem lehet csak úgy visszaépíteni” – fejtegette.

Szájer József azt is sérelmezte, hogy az újságírók még most is erről kérdezik őt. „Kigondolják, hogy nekem mit kellett volna képviselnem parlamenti képviselőként, miközben én ezekre nem kaptam felhatalmazást a választóimtól. Nekem soha nem volt titkos agendám, minden, ami tőlem elhangzott, az leírva megtalálható, és nem csak ilyen visszaemlékező kötetekben. Az összes beszédemet kiadtam, az összes interjút, amit velem készítettek, kiadtam, ezek elérhetőek a nyilvánosság számára. Soha olyan kijelentést nem tettem, ami ellentmondásban lett volna az alapelveimmel vagy gyűlöletkeltő lett volna bármilyen irányba. Ezt én végtelenül megalázónak és felháborítónak tartom, mert most mindegy, hogy én meg tudom védeni magam, nem féltem magamat ezekben az ügyekben, de hát mégiscsak kicsináltak” – jelentette ki.

Szájer József, az Európai Parlament korábbi magyar képviselője és a Fidesz alapító tagja, 2020. november 27-én egy illegális brüsszeli összejövetelről – egészen pontosan szexorgiáról – menekült el, amelyet a belga hatóságok a COVID-19 járványügyi korlátozások megszegése miatt oszlattak fel. Az Alaptörvény atyja az ereszcsatornán, drogokkal a hátizsákjában hagyta el a lakást. A kábítószerekről egyébként azt mondta, azok nem az övéi. Az esetet követően lemondott EP-képviselői mandátumáról és kilépett a Fideszből, elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért a történtekért.