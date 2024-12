- Nyolc százalékos béremelés jöhet jövőre a Fővárosi Önkormányzat intézményeinél és cégeinél, de van egy kis bökkenő

Karácsony Gergely;bérmegállapodás;fizetésemelés;Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság;

2024-12-11 11:57:00 CET

Nyolc százalékos, vagyis az inflációt meghaladó mértékű béremelésben részesülnek a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél és a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, többségi tulajdonú vállalatoknál dolgozók – olvasható a Főpolgármesteri Hivatal lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Karácsony Gergely szerdán írt alá bérmegállapodást az úgynevezett „Budapest-család” munkavállalóit képviselő szakszervezetekkel.

Ezt két szakszervezeti konföderáció és 15 ágazati szakszervezet kötötte. A 2025-re szóló megállapodás nem kizárólag a keresetek terén tesz vállalásokat és tűz ki célokat, hanem a munkakörülmények, szakszervezeti jogok, munka és magánélet egyensúlyának kérdéseiben is.

A főpolgármester azt hangoztatta, bármilyen nehéz pénzügyi helyzetbe is kényszeríti a kormány túladóztatása Budapestet, a béremeléshez jövőre is ragaszkodik a városvezetés. „Tulajdonképpen egyszerűsödött is a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek dolga a jövő heti költségvetési szavazáson, hiszen a döntés immár arról szól, hogy béremelést biztosítanak-e a dolgozóknak, vagy ezt a pénzt inkább a kormánynak akarják utalni” – fogalmazott, utalva arra, hogy a fizetésemelést a főváros 2025. évi költségvetésének elfogadása biztosítja, amelyről december 18-án döntenek a képviselők. A főpolgármester és a szakszervezetek megállapodtak abban, hogy 2026-ban és 2027-ben legalább évi 5%-os reálbéremelést tartanak indokoltnak.

A dokumentumban kitérnek a munkakörülmények javítására, a munka-magánélet egyensúlyának elősegítésére is, ennek jegyében például ingyenes egészségügyi szűrőprogramokat szerveznek és európai uniós forrásból a főváros a közszolgálatban dolgozók lakhatását is támogatja. A szakszervezeti jogok erősítése érdekében a Fővárosi Önkormányzat támogatja, hogy az önkormányzati igazgatás területén kollektív megállapodás jöjjön létre, az általa felügyelt intézmények és tulajdonolt cégek esetében pedig előírja, hogy havonta a cég és intézmény vezetésének találkoznia kell a cégnél működő reprezentatív szakszervezetekkel.

Emellett rögzítik azt is, hogy nem támogatható irány a harmadik országból származó kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása a Fővárosi Önkormányzat által működtetett közszolgáltatások esetében.

A főváros jövő évi költségvetésének elfogadása kétséges, mivel azt a főispán megtámadta, mondván, hogy az jogszabálysértő. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Sára Botond mindezt azzal indokolta, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem akarja megfizetni az 50 milliárd forintos szolidaritási adót. Karácsony Gergely ezzel szemben úgy véli, a kormány alkotmányellenes módon asszisztál Budapest kifosztásához.