- Történelmi csúcson jár Elon Musk vagyona, átlépte a 400 milliárd dollárt

vagyon;gazdagok;Donald Trump;SpaceX;Tesla;Elon Musk;

2024-12-11 20:21:00 CET

Elon Musk lett az első a világon, akinek a vagyona átlépte a 400 milliárd dollárt. A világ leggazdagabb embere – aki 119 millió dollárral szállt be Donald Trump kampányába, és kormányzati szerepet is vállal – 60 százalékkal növelte a vagyonát a republikánus elnökjelölt választási győzelme óta – számolt be róla a Portfolio.

A lap szerint a SpaceX részvényeinek bennfentes eladása kulcsfontosságú szerepet játszott Elon Musk vagyonának ugrásszerű növekedésében, az ügylet ugyanis 50 milliárd dollárt hozott számára. A Bloomberg Billionaires Index szerint

Elon Musk nettó vagyona ezzel 439,2 milliárd dollárra nőtt. Ez jelenlegi árfolyamon átszámolva nagyjából 171 661 milliárd forintot jelent.

Összehasonlításul: a Világbank becslése szerint Magyarország GDP-je 2023-ban 212,39 milliárd dollár volt.

Elon Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalkozása, az xAI szintén hajtotta vagyonának gyarapodását: a startup értéke a májusi utolsó tőkebevonás óta több mint kétszeresére, 50 milliárd dollárra emelkedett. A Bloomberg szerint Musknak jelentős befolyást biztosíthat, és a jövőbeli vagyonára is hatással lehet a leendő amerikai kormányzati szerepvállalása.

Mint ismert, a Tesla, a SpaceX és a korábban Twitterként ismert X közösségi oldal tulajdonosa végig nyíltan kiállt Donald Trump mellett és szidta demokrata ellenfelét, Kamala Harrist.

Amint arról korábban beszámoltunk, összesen 64 milliárd dollárral, azaz nagyjából 24 ezer milliárd forinttal nőtt a vagyona a világ tíz leggazdagabb emberének Donald Trump választási győzelmét követő mindössze 24 órában. A legtöbbet Elon Musk profitált a republikánusok győzelméből, minden egyes Trump-kampányba fektetett dollárja több százszorosan térült meg.

Elon Musknak nem csak anyagilag érte meg támogatnia az elnököt: a következő amerikai kormányban ő lesz a kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) egyik vezetője, azonban ettől hivatalosan nem válik a Trump-adminisztráció tagjává, mert akkor összeférhetetlenség miatt le kellene mondania a cégei vezetéséről.