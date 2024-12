- Libamáj-konzerv, Lindt csokigolyó, Unicum – Fejenként bő 56 ezer forintért kapnak karácsonyi csomagot az államkincstár dolgozói

Az Államkincstár eredetileg november 15-ig várta az ajánlatokat, és azt is közölte, hogy a csomagokat december 12. és december 18. között szeretné kiosztani a 4500 dolgozónak. December 4-én elkészült az ajánlatok összegzése, a két jelentkező a Tomex Group Kft. és a Pólótransz Kft. volt. A Pólótransz ajánlatában lévő ártáblázat azonban számítási hibát tartalmazott, és felszólításra, hiánypótlásként sem nyújtotta be a javított verziót, ezért a cég ajánlatát érvénytelennek nyilvánították. Ezzel pedig az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó pályázó, a Tomex nyerte a tendert.

Az államkincstár idén október 15-én írta ki a közbeszerzést. A tenderben részletezett felsorolásban a legtöbb beszerezni kívánt élelmiszer márkáját is konkrétan megnevezték, másoknál csak szigorú kritériumokat szabtak. Azt külön kiemelték a leírásban, hogy

A csomagokban főként márkás élelmiszerek lesznek, de a dolgozók az étel-ital válogatás mellé kapnak majd egy ajándékkártyát és egy esernyőt is.

