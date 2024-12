- Orbán Viktor csúsztatott egy kicsit a karácsonyi tűzszünettel

karácsony;Orbán Viktor;tűzszünet;csúsztatás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-12-11 21:52:00 CET

„A magyar EU-elnökség végén újabb erőfeszítéseket tettünk a béke érdekében. Javaslatot tettünk egy karácsonyi tűzszünetre és egy nagyszabású fogolycserére. Milyen szomorú, hogy ezt Volodimir Zelenszkij elnök a mai nap során egyértelműen elutasította és kizárta. Mi megtettük, amit lehetett!” – írta a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, miután szerda délelőtt egyórás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Kérdésekkel fordultunk Havasi Bertalanhoz, a miniszterelnök sajtófőnökéhez arról érdeklődve, beszélt-e Orbán Zelenszkijjel, honnan ismeri az álláspontját. „A Putyin elnökkel folytatott telefonbeszélgetésről a magyar kormány azonnal tájékoztatást adott az ukrán elnöki hivatal vezetőjének és az ukrán külügyminiszternek, jelezve, hogy a kommunikációs csatornákat ukrán irányban is nyitva tartjuk. Erre érkezett az ukrán elnök nyilvános válasza” – írta a Népszavának a politikus. Egy Facebook-videóban erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, mondván, ő az Orbán–Putyin telefonbeszélgetés után felvette a kapcsolatot Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnökkel is a karácsonyi tűszünet és fogolycsere ötletével.

Ezután jött egy Zelenszkij nyilvános válasza az X-en, az egykori Twitteren, csakhogy egy betű sem szerepel karácsonyi tűzszünetről és fogolycseréről, arról viszont igen, hogy az ukrán elnök reméli, Orbán már nem fogja felhívni Bassár el-Aszadot, hogy egy órán át hallgassa a bukott szír elnök előadását is. Az ukrán elnök jelezte, a garantált biztonság eléréséhez az Egyesült Államok eltökéltségére, Európa egységére és minden partner rendíthetetlen elkötelezettségére, személyes imázsépítési kísérletek pedig nem mehetnek ennek az egységnek a rovására. Háláját fejezte ki Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek és számos európai vezetőnek, akikkel már most azon dolgoznak, hogy megoldásokat találjanak „a valódi béke” elérése érdekében.

Utóbbiról beszélt Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki kabinetfőnök tanácsadója is, aki pont ma jelentette ki, hogy Ukrajna valóban készen áll a béketárgyalásokra Oroszországgal, de csakis tisztességes feltételek mellett, Ukrajna rovására hozott kompromisszumok nélkül, a nemzetközi joggal összhangban.

E szerint egyébként Orbán Viktor úgy írt arról, hogy Volodimir Zelenszkij „elutasította és kizárta” a karácsonyi tűzszünetet-fogolycserét, hogy előtte nem is beszélt az ukrán elnökkel.