- Béremelés hiánycsökkentéssel

kormányinfó;

2024-12-12 10:15:00 CET

Jövő pénteken az Országgyűlés elfogadhatja a 2025-ös költségvetést. Idén olyan kockázatos volt a jövő évi költségvetés megtervezése, hogy indokolt volt megvárni az amerikai elnökválasztás eredményét. Jó ok van az optimizmusra, költségvetés is ennek megfelelő számokból indul ki – folytatta Gulyás Gergely.

Remélik, hogy a jövő évben is dinamikus béremelkedés folytatódhat, ezt szolgálja a létrejött megállapodás és az, hogy a munkaerőpiacon a munkaerőhiány jelent inkább problémát, nem a munkanélküliség. Megerősítik a vállalkozásokat, segítik a családokat, megvédik a rezsicsökkentést, megőrzik, reményeik szerint növelik a nyugdíjak reálértékét - sorolta a miniszter. Hozzátette, 2025-ben szinte minden fontos terület többletforrásokkal gazdálkodhat. Pedagógus-béremelés lesz, és jó esély van rá, hogy az egymillió forintos átlag 2027-ben elérhető. A közszolgálatban dolgozók béremelése is folytatódik, a bírák és igazságügyi dolgozók jövedelme is nő. Ezekre a költségvetés úgy tartalmaz forrásokat, hogy a hiánycsökkentést is szolgálja, elérhetik a 3,7 százalékos hiánycélt.