- Orbán Viktor Ankarában tárgyal a török elnökkel

Orbán Viktor;Törökország;Recep Tayyip Erdogan;

2024-12-12 16:20:00 CET

Megkezdődött Ankarában Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan török államfő tárgyalása - közölte a miniszterelnök sajtófőnöke a Magyar Távirati Irodával (MTI).

Havasi Bertalan azt írta, a megbeszélés a török elnöki palotában zajlik, és szűk körű egyeztetéssel vette kezdetét, melyen a két ország külügyminisztere, Szijjártó Péter és Hakan Fidan is részt vesz. A tárgyalások fő témája az ukrajnai és a közel-keleti béke esélye, amit később a magyar és a török delegáció munkaebédjén is megvitatnak, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei mellett.

Egyébként este tartják a magyar-török kulturális évad záró eseményét Ankarában. A rendezvénysorozat egy éve alatt több mint 150 programot szerveztek a két országban.

A magyar-török viszony az utóbbi években jelentősen megerősödött, amelyet az egyre sűrűsödő találkozók és a különféle megállapodások is mutatnak. 2023 végén Magyarország és Törökország kiemelt stratégiai partnerségi szintre emelte kapcsolatait, ami a két ország között a legszorosabb baráti és politikai együttműködést jelenti. Ebben az évben Recep Tayyip Erdogan elnök többször is Budapestre látogatott – többek között augusztus 20-án és december 18-án –, ahol Orbán Viktorral közösen vitatták meg a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését és más nemzetközi kérdéseket, s idén is többször folytattak kétoldalú megbeszéléseket. Rendszeresen egyeztetnek nemzetközi ügyekről – például az ukrajnai konfliktusról vagy a közel-keleti helyzetről –, és ezekben a kérdésekben gyakran hasonló álláspontot képviselnek.