- Orbán Viktor elajándékozza a török elnöktől kapott autóját

autó;Orbán Viktor;elektromos autó;Recep Tayyip Erdogan;ajándékozás;Gül Baba türbéje;

2024-11-22 07:37:00 CET

Egy csütörtök este megjelent kormányhatározat szerint elajándékozta a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítványnak ajándékozta Orbán Viktor azt az autót, amit még Erdogantól kapott ajándékba 2023 végén - szúrta ki a hvg.hu.

Mint ismert, emlékezetes ajándékkal lepte meg Recep Tajjip Erdogan budapesti látogatásán Orbán Viktort: a török elnök egy TOGG -TG 5 típusú, 435 lóerős török elektromos autót adott át a magyar miniszterelnöknek, aki később el is vitte őt egy körre. Az Európában akkor még nem is kapható SUV egyedi rendszámot is kapott: HU-TR-100. A találkozó után Erdogan sem ment haza üres kézzel, bár jóval szerényebb ajándékban részesült, Orbán ugyanis egy lovat adott vendégének.

A lap emlékeztet: a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítványt a magyar állam alapított 2017-ben, és az akkori rendelet szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes feladatait ennek közreműködésével látja el. A mostani határozat szerint a kocsit az alapítvány ingyenesen kapja meg „a magyar–török kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok ellátásának elősegítése céljából”.