- Mentőövet dobott az Orbán-kormány, késve, de az állam fizet a patikáknak

2024-12-13 05:45:00 CET

Mentőövet dobott az Orbán-kormány a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), így az egészségbiztosító megkezdte a gyógyszertáraknak az elmaradt támogatások kifizetését. Lapunk úgy tudja, mintegy 50 milliárd forinttal egészítette ki a gyógyszerkasszát az Orbán-kormány, így a további kifizetések folyamatosan és a szokott rendben megtörténhetnek.

A NEAK lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint decemberben két utalással maradtak el, az összeg legkésőbb a jövő hétig megérkezik a patikákhoz.

Mint arról egy nappal korábban beszámoltunk: a NEAK felfüggesztette a tb-támogatott gyógyszerek utáni, egyébként hetente szokásos kifizetést. Így a patikák hetek óta kényszerűen hitelezik ezt az összeget az államnak. Miután nem tudtak időre fizetni a nagykereskedőknek, azok ugyan kitolták a fizetési határidőket, de a késedelem kamatát nem engedték el.

Az egészségbiztosító közleményében azt is jelezte, hogy késedelmi kamatot is fizet a gyógyszertáraknak. Jelezték azt is, hogy a finanszírozás rendeződéséről tájékoztatták a Magyar Gyógyszerészi Kamarát, az érdeklődő gyógyszertárakat, valamint a legnagyobb kereskedőket. Az utóbbiak a finanszírozónak is megerősítették, hogy az ellátás folyamatos, így minden beteg továbbra is hozzájut a kezelőorvosa által felírt gyógyszerekhez.

Az idei költségvetésben mintegy 500 milliárd forint volt a támogatott szerekre, szakemberek szerint ezt az összeget sikerült körülbelül tíz százalékkal túlkölteni. Gyógyszerpiaci elemzők szerint ennek egyik oka, hogy az úgynevezett nagy értékű gyógyszerekre az eredetileg tervezett 129 milliárd forint helyett már október végéig 164 milliárdot fizetett ki az egészségbiztosító. A kasszában előállt pénzzavarral kapcsolatban az elemző úgy fogalmazott, hogy az csak technikai probléma volt, ami végül szerencsésen megoldódott.