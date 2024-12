- Gyógyszereken spórol az Orbán-kormány, veszélybe kerülhet az országos ellátási rendszer is

Orbán-kormány;finanszírozás;gyógyszer;spórolás;magyar állam;tb-támogatás;betegellátás;

2024-12-12 05:45:00 CET

– Nagyon nagy gond a likviditási nehézségekkel küszködő patikáknak, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) november óta nem utal gyógyszertámogatást – mondta lapunknak egy közepes méretűnek számító Bács-Kiskun megyei gyógyszertár tulajdonosa. Ő úgy tudja, hogy a patikák egyharmada már több hete, a többiek pedig november vége óta nem jutnak a betegeknek már kiadott orvosságok utáni áru árkiegészítéséhez. „Ahol nincs tartalék, és sok ilyen gyógyszertár van, ott alig várják az elszámolást, hiszen az az összeg a fedezete az újabb rendelésének.”

Elsőként a 444 számolt be arról, hogy a NEAK felfüggesztette a tb-támogatott gyógyszerek utáni, egyébként hetente szokásos kifizetést. Így a patikák hetek óta kényszerűen hitelezik ezt az összeget az államnak.

Egy budai gyógyszertár tulajdonosa arról számolt be, hogy miután nem tudni meddig tart ez a helyzet, nem is mernek nagyobb értékű gyógyszereket megrendelni, mert ezek árát nem tudnák hosszan hitelezni. Példaként említette, hogy van olyan koleszterinszint-csökkentő, amelynek az ára 803 ezer forint, és ezért a betegtől ő csak 300 forintos térítési díjat kap, a többit a gyógyszertár állja, amíg a NEAK-kal el nem számolnak. Hasonló a helyzet az egyes hormonokkal-, az emlőrák vagy a pulmonális hipertónia terápiáival, ráadásul ezeket a készítményeket rendszeresen és hosszan kell szedniük a betegeknek. Volt olyan kistelepülésen üzemelő, pénztartalék nélküli gyógyszertár-tulajdonos, aki arról beszélt lapunknak: jönnek az ünnepek és miután ilyenkor sokak váltják ki előre három havi gyógyszereiket, a polcok gyorsan ürülnek, viszont nincs miből után rendelni. Ha a beteg azt tapasztalja, hogy egyik patikában nem jut hozzá a megszokott gyógyszerihez, addig megy, míg valahol oda nem tudják neki adni. Viszont azért, hogy bebiztosítsa magát, próbál egyúttal tartalékot is beszerezni. Mindez veszélyezteti a gyógyszerellátási biztonságot, mert olyan szerekből is hiány alakulhat ki, amelyekből egyébként képesek lennének a patikák ellátni a piacot – mondta végül a patikus.

– Kifeszítve dolgozunk, mert jelen pillanatban a nagykereskedők finanszíroznak egy tetemes kórházi gyógyszeradósságot is, de abban bízom, hogy legkésőbb kedden a gyógyszertárak ki tudják fizetni a tartozásaikat és addig természetesen a gyógyszerellátás biztonsága érdekében szállítunk a patikáknak – közölte Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. gyógyszer nagykereskedelmi vállalat vezérigazgatója. – Utolsó információm, hogy hétfőn a NEAK utalhatja az elmaradt gyógyszertámogatást – tette hozzá.

Kaló Tamás beszélt arról is, hogy a kórházak mintegy 20 milliárd forinttal tartoznak a gyógyszer-nagykereskedőknek.

Ezt összeget pedig a bankok finanszírozzák magas kamatok mellett. Az eladósodás már kezd kritikussá válni, mert a november végi adósságkonszolidációból csak nagyon kevés jutott el a gyógyszer-nagykereskedőkig. „Amennyire én most látom, a saját cégem, a Phonix számaiból, nagyon sok 60 napon túl lejárt követelésünket nem egyenlítették ki.”

Lapunk egyebek mellett megkérdezte a Belügyminisztériumtól, hogy mikorra állhat helyre a gyógyszertárak finanszírozása, de erre eddig nem kaptunk választ.

A beszállítók szerint is kivérezteti az állam az egészségügyet

Az állam a saját működési zavarainak következményeit nem háríthatja másokra – hangzott az Orvostechnikai Szövetség szerdai sajtóbeszélgetésén, amelyen a beszállítók is a kifizetetlen számláikról panaszkodtak. Mint mondták, ha az állam az adófizetőktől elvárja a közterhek napra pontos teljesítését – melynek hiányában bírságol és késedelmi kamatot számít fel – akkor arról is gondoskodnia kell, hogy a közintézmények kiszámítható módon, határidőben fizessenek a vele szerződő vállalkozásoknak. Mindaddig, amíg a kórházak finanszírozása nem fedezi az egészségügyi ellátás tényleges költségeit, a kormánynak egyéb pénzügyi megoldásokkal kell garantálnia a kórházi beszállítókat megillető követelések kiegyenlítését. Rádai Tamás, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének (ETOSZ) igazgatója szerint noha a kormány kiemelt stratégia ágazatként aposztrofálja az egészségipart, a kórházi beszállítók azt tapasztalják, hogy az állam fojtogató légkört teremt a számukra. Éppen csak annyira enyhül a szorítás, hogy egy kis levegőt kapjanak a beszállítók, de ettől még az életben maradásuk veszélyben van.